アニス・ハジ・ムサは、フェイエノールトのメンバーとともにチャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦に向けてバルセロナへ向かう。これをRTV Rijnmondが月曜日に伝えた。

ハジ・ムサはここ数日、サウジアラビアのイテハド・クラブへの移籍に向かっているように見られていた。その影響もあり、土曜日のNECとのリーグ戦（1-3で勝利）のメンバーからも外れていた。

フェイエノールトとイテハドは、最低4000万ユーロの移籍で口頭合意にまで達していた。残るのは最後の手続きだけだった。

しかし日曜夜、この取引が成立しなかったことが明らかになった。イテハドが、フェイエノールトの求めた銀行保証を満たせなかったためだ。

フェイエノールトは、この高額移籍に最終的なゴーサインを出す前に、資金面での確実性を求めていた。報道によれば、イテハド・クラブはその保証の提供を拒否したという。その結果、メディカルチェックは行われず、ハジ・ムサもリヤドへ出発しなかった。

ハジ・ムサ自身は、この破談となった移籍にかなり落胆しているようだった。日曜日、彼はインスタグラムのプロフィール写真を、自身が酸素マスクをつけているように見える画像へ変更した。サウジアラビア行きが頓挫した後の感情を、これで示そうとした可能性がある。

だがジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は今回、ハジ・ムサを「そのまま」バルセロナ行きのメンバーに加えることを決めた。フェイエノールトは水曜日18時45分から、同地でFCバルセロナとのチャンピオンズリーグの試合に臨む。

ハジ・ムサ本人も、今はこの件に区切りをつけたいと考えていると、RTV Rijnmondは伝えている。同メディアによれば、彼はすでにロッテルダム勢のチームメンバーに先週末の出来事について話をしており、今はフェイエノールトに集中したい意向だという。