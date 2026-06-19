ウィム・キーフトは金曜日、『デ・テレグラーフ』紙のコラムでフレンキー・デ・ヨングに批判的だった。元オランダ代表FWは、司令塔が攻撃陣へもっと頻繁にロングボールを供給すべきだと訴えた。

キーフトは、ロナルド・クーマン代表監督こそがオランダ代表中盤でのデ・ヨングの価値を最も理解していると強調する。「それでも代表やクラブの監督は、インサイダーとして彼のすべてを見えているかのように語り、外部は批判すべきでないという風潮がある」と指摘する。

代表ファンは、指導者が「フレンキーは周囲をスキャンしている」と説明するのをよく耳にする。「だが彼はボールを配らない。重要なのはパスだ。もっと速く出してほしい」。

ガクポはしばしばダブルマークを受けるため、左翼へパスを出すのはリスクがある。それでも、時にリスクを冒すプレーが試合を動かす。デ・ヨングは優れた選手だが、現在の代表ではペースを落としすぎている。

むしろオランダ代表のペースを上げるべきで、例えばガクポへ速く積極的にパスを出すべきだ」とバルセロナ所属のキフトは、ワールドカップ・グループリーグ第2戦スウェーデン戦を前に語った。

ミーティングや映像分析が山ほどあり、選手は手を挙げて指示を仰ぐだけ。代表選手でさえ自ら解決策を示すのに苦労していると、キエフトは疑問を投げかけた。