アトレティコ、7連勝でFCバルセロナとレアル・マドリーに息つく暇を与えず

アトレティコ・マドリードがラ・リーガで好調を維持している。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは土曜日、レバンテに2-0で勝利し、リーグ戦7連勝を飾った。直近3度のエスタディ・シウタ・デ・バレンシア訪問では引き分けに終わっていたアトレティコは、11試合で勝ち点28とし、暫定首位に立っている。追うバルセロナ（勝ち点27）とレアル・マドリード（同24）は、いずれも消化試合が1試合少ない。

アトレティコでは、元フェイエノールトのダビド・ハンツコがこの日も先発。今季もマドリードのチームの守備の中央で欠かせない存在となっている。フリアン・アルバレスは先週、今季初ゴールと2点目を記録しており、イ・ガンインとともに前線で先発した。

序盤にはダニエル・レケナの先制点を阻むため、ヤン・オブラクが対応を迫られたものの、試合を支配したのはアトレティコだった。15分にはモルテン・ヒュルマンドがゴールネットを揺らしたが、オフサイドで得点は認められなかった。

マルコス・ジョレンテやイらが好機を迎えた後、アトレティコは前半終了10分前についに均衡を破る。アレックス・バエナのパスをジョン・アンデル・オラサガスティが処理しきれず、グリマルドがペナルティーエリア内で時間とスペースを得た。スペイン人選手は得意の左足でニアサイドへ強烈なシュートを放ち、先制した。

アトレティコは後半も好調な滑り出しを見せたが、決定力を欠いた。こぼれ球を押し込んだハンツコの得点はオフサイドで取り消され、その直後にはイの強烈なシュートがナチョ・ペレスに当たってクロスバーを直撃。それでも60分を過ぎると、バエナが鮮やかなドリブルからジュリアーノ・シメオネへスルーパスを通し、シメオネが落ち着いて決めて2-0とした。

その後、レバンテでの一戦が再び緊迫することはなかった。ホームチームも反撃を試みたが、散発的な攻撃にとどまった。レバンテは2連敗となり、ラ・リーガでは降格圏と勝ち点1差の暫定16位につけている。

アトレティコはこの勝利で、待ち受ける厳しい1週間に向けてさらに自信を深めた。火曜日の夜にはチャンピオンズリーグで、バロンドールを受賞したばかりのハリー・ケインを擁するバイエルン・ミュンヘンをホームに迎える。日曜日には再びホームで、ラ・リーガのバルセロナ戦に臨む。