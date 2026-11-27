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現在、アデモラ・ルックマンはディエゴ・パブロ・シメオネ監督が当面起用できない選手の一人だ。ナイジェリア代表FWは前回の代表活動中に負傷し、2027年初めまで離脱する可能性が高い。しかし、復帰と同時に驚きの退団を迎える可能性もある。

今年2月にアタランタから約3500万ユーロでアトレティコ・マドリーに加入したばかりのルックマンだが、現在はチョロことシメオネ監督とアトレティコにとって、もはや絶対に手放せない存在ではない。オファーがあれば、放出に支障はないという。ただし、安値で売るつもりはない。『Fichajes』によると、退団する場合は完全移籍とし、多額の移籍金を得ることが条件になる。

長期離脱：ルックマンがシメオネ監督の起用できる選手に含まれていないのは、前回の代表活動中、ナイジェリア代表の合宿で膝を捻挫したためだ。同代表のスタッフは軽傷とみていたが、スペインに戻ってクラブの診察と検査を受けた結果、重度の膝の捻挫と判断された。靱帯には影響していないとみられるものの、これまで離脱が続いており、今後も長期の離脱が必要で、予想外のことがなければ2027年初めに復帰する見込みだ。ただし、現在受けている理学療法の経過にも大きく左右される。

移籍市場で売却可能：ルックマンがシメオネ監督の起用できる状態に戻るのは、ちょうど冬の移籍市場が開く頃となる。回復が本当に順調に完了したかどうか、ピッチ上で示すことができる。これは重要な点だ。元アタランタ所属のルックマンが売却されるなら、獲得に投資するクラブは健康状態に確信を持ちたいはずだからだ。



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アトレティコの要求額：ルックマンが完全に本来の状態を取り戻せば、アトレティコは資金を確保して再び補強に動くため、完全移籍での売却を検討する。だが、スペインの『Fichajes』が強調するように、その売却でアトレティコが得る金額は、今年2月にルックマンへ投じた3500万～4000万ユーロを下回ってはならない。

ローマも関心：ルックマンはかつてインテルが公然と獲得を狙っていた選手だ。しかし、インテルは冬の移籍市場で使える予算を守備陣に振り向けたため、現在その可能性は完全に閉ざされたようだ。

一方、ローマは事情が異なる。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、ルックマンと主に移籍を巡って何度か意見が対立したものの、その才能を開花させた人物だ。夏の初めからは攻撃陣を完成させるため、ルックマンのような特徴を持つ選手を移籍市場で探している。ローマとアトレティコの関係は非常に良好で、モリーナを巡る取引もそれを裏付けている。ローマとマドリードを結ぶ新たな移籍が実現するのだろうか。