アトレティコ・マドリー、眠気を誘うレアル・ソシエダ戦を終盤に制す

レアル・ソシエダ対アトレティコ・マドリーは0-3で終了した。試合は非常に停滞した展開となり、決定機も乏しかったが、PKの成功と終盤の得点によって、最終的にはディエゴ・シメオネ率いるチームが勝利を収めた。

アトレティコは4試合を終えて7位につけている。マラガCFに2-0で勝利した後、ビジャレアルとは2-2で引き分け、セビージャに1-3で勝利し、その後アスレティック・ビルバオに3-0で敗れた。

チャンピオンズリーグのリヴァプール戦（1-2で敗戦）から、シメオネ監督は今回のラ・リーガに向けて数人を変更した。フリアン・アルバレス、コケ、パブロ・バリオスがベンチスタートとなり、モルテン・ヒュルマンド、アレックス・グリマルド、アデモラ・ルックマンが先発に入った。

前半は終始スコアレスのままだった。両チームとも大きなチャンスを作れず、ボール保持率もおおむね互角。それでも決定機の数は少なく、枠内シュートは1本のみだった。セルヒオ・ゴメスがGKヤン・オブラクにセーブを強いた。

後半開始後も試合の様相は変わらなかった。ソシエダ、アトレティコともに攻撃は相手ペナルティーエリア手前で止められる場面が多く、チャンスは依然として生まれなかった。

両チームとも中央からチャンスを生み出すことはほとんどできず、そのため頻繁にサイドを使った。クロスで均衡を破ろうとした中、マドリー勢のクロスがヘディングで折り返され、その後ジョブ・オチエングの腕に当たったことで、主審はアトレティコにPKを与えた。グリマルドがPKを冷静に決め、サン・セバスティアンでマドリー勢に先制点をもたらした。

ジョナサン・デイヴィッドが追加点を挙げた。レアル・ソシエダの守備陣を華麗なスラロームで突破すると、カナダ代表FWは冷静さを保ったまま落ち着いてフィニッシュし、0-2とした。95分にはカウンターからジュリアーノ・シメオネがとどめの一撃を決め、0-3。勝利したスペインの首都のクラブは4位に浮上した。