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アトレティコ・マドリーは、来夏の移籍市場に向けた補強計画を進めるなか、アルメリアのMFステファン・ゾディッチの獲得に向けて予備交渉を開始した。スペインの首都に本拠を置く同クラブが狙う21歳のセルビア代表MFには、4000万ユーロ（約3300万ポンド／約4500万ドル）の契約解除条項が設定されており、契約期間は2032年6月までとなっている。

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アトレティコ・マドリー、セルビア人MFの関係者と接触

情報を伝えた『マルカ』によると、アトレティコ・マドリーの強化責任者は、2027年夏の移籍に向けた土台を築くため、21歳のMFの代理人らと話し合いを始めた。正式な合意にはまだ至っていないものの、メトロポリターノの幹部はセルビア代表MFを、中盤を長期的に支える理想的な存在とみている。早期に動くことで、獲得を狙うライバルに先んじようとしている。

クラブ間の良好な関係が交渉を後押し

この若手MFの獲得には、所属クラブが交渉で有利な立場にあることから、慎重な交渉が必要になる。ジョディッチは2032年夏までアルメリアと契約を結んでおり、契約には4000万ユーロの契約解除条項が盛り込まれている。そのため、2部の同クラブには、安値での売却を認める差し迫った必要はない。

ただし、同報道は、スペインの両クラブの良好な関係によって、アトレティコが契約解除金を下回る移籍金で交渉できる可能性を指摘している。マドリードの補強責任者はこのMFの成長を注意深く追っており、現在の活躍と成長の余地を踏まえ、今後数カ月にわたって本格的に獲得を目指す価値があると確信している。

フランスから加入したMF、スペインで輝く

ジョディッチは2025年夏にフランスのモンペリエBからアルメリアに加入して以来、急速に成長している。スペインでの初シーズンとなった2025-26シーズンは、レギュラーシーズンに33試合出場で1得点2アシストを記録。その後の昇格プレーオフでも4試合で1得点を挙げたが、チームはマラガとの決勝で2試合合計スコアの末に敗れた。

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2026-27シーズンのラ・リーガ2でも成長を続け、すでにリーグ戦10試合で1得点1アシストを記録している。中盤で安定したプレーを見せ、シーズン序盤にガルシア・ピミエンタ監督率いるチームが自動昇格圏を争う一助となっている。

ジローナ戦でも昇格に向けた戦い続く

アトレティコは夏の移籍市場を前に選手側との交渉を進める考えだが、ジョディッチは当面、アルメリアのスペイン1部復帰に力を注ぐ。ピミエンタ監督率いるチームは現在、ラ・リーガ2の順位表で12試合を終えて勝ち点26の2位につけ、首位カステジョンとはわずか1ポイント差だ。11月8日の日曜日に行われる第13節ではジローナとのアウェー戦に臨み、首位へのプレッシャーを維持したいところだ。