共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナはリヤド・エア・メトロポリターノでアトレティコ・マドリーに2-1で競り勝ち、ラ・リーガ首位を堅持した。序盤に先制を許したものの、フェルミン・ロペスの2得点で試合をひっくり返した。

広告

バルセロナはリヤド・エア・メトロポリターノの敵対的な雰囲気の中で高い戦術的成熟度を示し、2-1で勝利。ラ・リーガ首位の座を確かなものにした。ハンジ・フリック監督率いるチームは、フリアン・アルバレスの鋭いアシストからジュリアーノ・シメオネに開始10分で先制点を許したが、底力を見せた。序盤の失点後も組織的な形を崩さず、ボール保持率で63％を記録。アトレティコの守備ブロックを徐々に押し込んでいった。

転機は前半終了間際に訪れた。ロペスのゴールで同点に追いつき、試合の流れを引き寄せた。後半はプレスを強め、66分には再びロペスが決勝点を記録。ラミン・ヤマルがお膳立てした。アトレティコは終盤に攻勢をかけ、マルコス・ジョレンテとマルク・プビルがイエローカードを受けたが、後半の的確な交代策で強化されたバルセロナの守備陣は踏みとどまり、勝ち点3を確保した。

GK＆守備陣

ジョアン・ガルシア：6点

序盤のシメオネのシュートを防ぐのは難しかったが、その後は落ち着きを保った。試合を通じて3セーブを記録し、アトレティコの散発的なカウンターに対応するチームを支えた。

ジェラール・マルティン：6点

センターバックとして堅実なプレー。サイドのエリアへ過度に前進せず、規律を守った。チームが記録した12回のクリアにも貢献し、アルバレスのスピードに対して高い守備ラインを維持する助けとなった。

広告 広告

パウ・クバルシ：7点

若きセンターバックは、前方へつなぐパスで引き続き好印象を残した。チームが310本のパスを成功させたビルドアップで重要な役割を果たし、的確なポジショニングで終盤のアレクサンダー・セルロートの脅威を抑えた。

Related Topics

ジョアン・カンセロ：5点

ポルトガル代表にとって難しい夜となった。守備面で苦戦し、60分にアンドレアス・クリステンセンと交代。サイドから持ち味の創造性を発揮することもできなかった。

ブライアン・ファリナス：5点

フリック監督がより高い支配力を求め、ハーフタイムにフレンキー・デ・ヨングと交代。前半45分はアトレティコのフィジカルに対応するのが難しく、戦術的な配置転換につながった。

広告

中盤

ペドリ：7点

中盤の心臓部として、狭いスペースで力を発揮した。ボールを保持し直す能力がバルセロナのボール保持率63％につながり、同点ゴールに至る攻守の切り替えでも重要な役割を担った。

フェルミン・ロペス：9点

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。45分に得点への嗅覚を示してゴールを決め、66分にも決勝点を挙げた。その運動量と縦への推進力こそ、シメオネ監督の布陣を攻略するためにバルセロナが必要としていたものだった。

広告

マルク・ベルナル：7点

エリック・ガルシアと交代するまで、アンカーとして規律あるプレーを見せた。空中戦での優位確保に貢献し、バルセロナは空中戦で5回勝利。最終ラインの4人の前で、必要な守備の壁となった。

攻撃陣

アンソニー・ゴードン：6点

左サイドで懸命にプレーしたが、最後の精度を欠いた。バルセロナが放った計19本のシュートのうち複数に関与したものの、自身は得点できず、終盤にカリム アデイェミと交代した。

広告

ラフィーニャ：7点

キャプテンとして効果的にプレスをけん引。自身の得点はなかったが、動きによってロペスがアタッキングサードで力を発揮するためのスペースをつくった。

ラミン・ヤマル：8点

10代の選手がまたしても輝きを放った。66分のロペスの決勝点を重要なアシストで演出し、視野の広さを存分に示した。ドリブルでも絶えずアトレティコ守備陣を悩ませた。

広告

途中出場選手＆監督

フレンキー・デ・ヨング：7点

ハーフタイムにファリナスに代わって出場すると、すぐに落ち着きをもたらし、バルセロナが後半のテンポを握る助けとなった。

アンドレアス・クリステンセン：6点

60分にカンセロと交代。守備により高い強度をもたらし、リードを守り切ることに貢献した。

広告

ガビ：6点

74分、得点でチームを勝利に導いたロペスに代わって出場。持ち前の激しさと強度で、終盤に同点を狙うアトレティコの攻撃を妨げた。

エリック・ガルシア：6点

74分にベルナルと交代で出場し、試合終盤に中盤の守備を固めた。

広告

カリム・アデイェミ：採点なし

86分にゴードンに代わって出場。カウンターに新たな活力を加えた。

ハンジ・フリック：8点

不安定な立ち上がりを経て、戦術勝負を制した。ハーフタイムにデ・ヨングを投入した判断で中盤の様相は一変。バルセロナは後半を支配し、勝利にふさわしい内容を見せた。