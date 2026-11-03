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ハリー・ケインは立て続けに決定機を逃したものの、勝利を決定づけるゴールをお膳立て。バイエルンはチャンピオンズリーグでの2試合連続ドローに終止符を打ち、ここ8試合で初めて無失点に抑えた。

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バイエルン・ミュンヘンが2-0で勝利した。リヤド・エア・メトロポリターノで後半に2得点を挙げ、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームに10試合ぶりの敗北を喫させた。

レネ・マリッチ監督率いるバイエルンは前半、約3分の2の時間でボールを保持して試合を支配した。しかし、ハリー・ケインとレンナルト・カールが好機を逃し、ホームチームのアレクサンダー・セルロートも30分に前半最大の決定機をものにできなかった。

均衡が破れたのは後半開始から9分後。ロビン・ル・ノルマンがクリアをためらったところをカールがボールを奪い、ヤン・オブラクを破って決めた。74分にはケインのパスからコンラート・ライマーが追加点を挙げた。さらに、ヨシュア・キミッヒのCKをマルク・プビルが自陣ゴールに入れ、バイエルンに3点目が生まれたかに見えたが、ダヨ・ウパメカノのファウルにより得点は認められなかった。

この勝利で無敗のバイエルンはリーグフェーズで勝ち点8の8位に浮上。一方、アトレティコは勝ち点4で22位につけている。

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ここでは、バイエルンの選手たちを採点する。

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GK＆DF

マヌエル・ノイアー（8点）：過去3試合はヨナス・ウルビヒが先発したが、主将がゴールに復帰。3本のシュートを防ぎ、66分にはマルコス・ジョレンテの低いシュート、アディショナルタイムにはダヴィド・ハンツコの一撃を止め、バイエルンに8試合ぶりのクリーンシートをもたらした。

コンラート・ライマー（9点）：この日のバイエルンで最高の選手。右サイドで常にパスの受け手となり、序盤にはハーフボレーを枠外へ。クロスからケインに2度の好機をつくり、自らのシュートではオブラクに指先でのセーブを強いた。最後はケインのパスをファーポストで受け、ニアサイドに決めた。89分にサシャ・ボイと交代した。

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ダヨ・ウパメカノ（8点）：流れの中で圧倒的な存在感を示した。前半には左サイドを突破してカールの好機につながる攻撃の起点となり、73分には見事な単独突破から得点に迫ったが、相手に当たってコースが変わったシュートはオブラクに触られ、クロスバーを直撃。プビルへのファウルを取られ、バイエルンの3点目が取り消された。

ヨナタン・ター（8点）：先発に復帰し、アトレティコの枠内シュートを3本に抑えた守備陣の中央で堅実なプレーを見せた。目立ちはしなかったが、安定感のある一夜だった。

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ヨシプ・スタニシッチ（7点）：左サイドバックから予想以上に攻撃参加し、シュートを1本はプビルにブロックされ、カールの落としから放ったもう1本は枠外へ。ジュリアーノ・シメオネともつれた場面では、VARが主審の判定を支持し、PKを免れた。その後、アディショナルタイムに同じ相手を突き飛ばして警告を受けた。

MF

ヨシュア・キミッヒ（8点）：低い位置から試合を動かし、後半開始直後にはオブラクにこの日最初のセーブを強いた。自身のCKが取り消されたオウンゴールにつながった一方、ほかのセットプレーでは普段ほどの精度を欠く場面もあった。57分にはアトレティコの素早いFKを阻もうとボールを手放さず、警告を受けた。

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トム・ビショフ（8点）：中盤で精力的に動き、影響力を発揮した。序盤のアトレティコのカウンターを阻止し、ケインの好機を演出。自身のシュートが相手に当たってル・ノルマンのもとにこぼれた後、カールが同選手からボールを奪い、先制点を決めた。64分にはペナルティーエリア外からオブラクを脅かした。

レンナルト・カール（8点）：23分にはケインの落としからシュートを大きくふかし、決めるべき好機を逃した。前半終了前にはスタニシッチのチャンスもつくった。ル・ノルマンの一瞬のためらいを逃さず先制点を挙げて挽回。チャンピオンズリーグ12試合出場で5得点目となった。68分にナサニエル・ブラウンと交代した。

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FW

マイケル・オリーズ（8点）：右サイドでアレハンドロ・グリマルドを絶えず苦しめた。自身のクロスが先制点につながる攻撃の起点となり、キミッヒ、ライマー、ケインにも好機をつくった。ただし、ケインのシュートに至った攻撃ではオフサイドがあった。

アルフォンソ・デイヴィス（7点）：攻撃陣の左でプレー。ペナルティーエリア際でジュリアーノ・シメオネに倒され、FKを獲得した。明確な決定機はつくれなかったものの、活発に動いた。79分にキム・ミンジェと交代した。

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ハリー・ケイン（7点）：ゴール前ではもどかしい一夜となった。ボレーは枠を外れ、シュートはハンツコにブロックされた。別のシュートはニアポストの外へ流れ、終盤の一撃も枠を越えた。それでもライマーの得点をアシストし、ジュリアーノ・シメオネの警告も誘った。

交代選手＆監督

ナサニエル・ブラウン（7点）：68分にカールに代わって出場。キムの右サイドでの突破から低いシュートを放って3点目に迫ったが、オブラクに阻まれた。

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キム・ミンジェ（6点）：79分にデイヴィスに代わって出場。右サイドを突破し、終盤のブラウンの好機を演出した。

サシャ・ボイ（採点なし）：89分にライマーに代わって出場した。

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レネ・マリッチ（8点）：率いるチームは開始の笛から試合を支配し、後半に主導権を握ってバイエルンの無敗記録を20試合に伸ばした。終盤の交代策も、余裕を持って試合を締めくくる助けとなった。