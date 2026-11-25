共有 GOALをGoogleでフォロー

アトレティコ・マドリーはリヤド・エア・メトロポリターノでバイキングに2-0で快勝し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで勝ち点を7に伸ばした。アレクサンダー・セルロートとジュリアン・アルバレスが前半30分までに立て続けに得点。欧州での戦いを鈍いスタートで迎えたディエゴ・シメオネ監督のチームは、再び争いに加わった。

広告

最初の4試合でわずか1勝にとどまり、前節はバイエルン・ミュンヘンに敗れたアトレティコには、ホームで力強い反撃が求められていた。開始7分までにエリク・ボトハイムが2度のチャンスを迎え、バイキングが一時は番狂わせの気配を漂わせたが、ホームチームはすぐに実力を示した。セルロートとアルバレスが5分間で立て続けに得点。その後もアトレティコは20本のシュートを放ったが、チャンピオンズリーグ初出場で7セーブを記録したバイキングのGKルボミール・ベルコの好守が、点差の拡大を防いだ。

ハーフタイムまでに勝ち点3をほぼ手中に収めたシメオネ監督のチームは、後半に入ると無理をせず試合を進めた。ノルウェーからのアウェーチームに後半のボール保持率56％を許しながらも、コンパクトで規律ある4-4-2の布陣を保ち、バイキングの枠内シュートを試合を通じてわずか1本に抑えた。後半の中盤にはヨニー・カルドーソがPKを獲得したものの、VARによる確認でオフサイドと判定され、取り消された。さらにアディショナルタイムには、ジュリアーノ・シメオネを引き倒したヘンリク・ファルヘナーが退場となった。

『GOAL』がリヤド・エア・メトロポリターノでのアトレティコ・マドリーの選手たちを採点する。

GK・DF

ヤン・オブラク（6／10）：バイキングが序盤に迎えたチャンスはいずれも枠を外れ、81分までセーブを求められなかった。ようやく出番が訪れると、途中出場のアミン・コシッチが放ったカーブのかかったシュートを難なくキャッチ。危なげなく無失点を守った。

広告 広告

マルコス・ジョレンテ（7／10）：5分にはズラトコ・トリピッチに突破を許したが、その後は右サイドを封じた。56本中49本のパスを成功させ、デュエルでは5回中4回勝利。17分に2度のチャンスを生み出し、51分にはセルロートがあとわずかで押し込めるところだった危険なクロスを低く鋭く送った。

Related Topics

ロビン・ル・ノルマン（7／10）：デュエルで強さを発揮し、プレッシャーを受けても冷静だった。活発な立ち上がりを見せたFWボトハイムを封じるのに貢献。空中戦は3回すべてに勝ち、ヘディングで5回クリアした。バイキングが上げた14本のクロスは実を結ばなかった。

ダヴィド・ハンツコ（7／10）：この試合で最も際立ったアトレティコのセンターバック。鋭い危険察知で守備面の貢献を8回記録した。65分にはジュリアーノ・シメオネのシュートチャンスを演出し、68分にはCKからのヘディングで自らも得点に迫った。

広告

アレハンドロ・グリマルド（8／10）：左サイドから常にチャンスを生み出した。絶妙なタイミングでペナルティーエリアに走り込み、折り返しから19分のセルロートの先制点をお膳立て。52分にはゴール上隅へ向かうロングシュートを放ち、ベルコに懸命のセーブを強いた。44分のカルドーソのチャンスにつながる浮き球の折り返しを送り、ショートコーナーからハンツコのヘディングも演出した一方、守備では4回ドリブルで抜かれた。

MF

イ・ガンイン（7／10）：右サイドで鋭さと創造性を見せた。32分には低いシュートでベルコに好セーブを強い、51分にはジョレンテの危険なクロスにつながる流れるような攻撃に関与。後半開始直後にはジャンニ・ステンスネスのイエローカードを誘い、57分に交代した。

広告

コケ（7／10）：バイエルン戦の敗戦後、先発に復帰。キャプテンらしい落ち着きで試合のテンポをつくった。16分のシュートは相手に当たってわずかに枠の上へ外れ、34分にはアルバレスの遠目からのシュートをお膳立て。68分に退くまで、中盤から攻撃への切り替えを円滑にした。

ヨニー・カルドーソ（7／10）：攻守に精力的なプレーを披露。先制点につながる場面ではグリマルドの走り込みを見逃さず、選手中最多の0.53xGを記録した。44分と65分のシュートはいずれもベルコの鋭いセーブに阻まれた。61分には獲得したPKがVARによるオフサイド判定で取り消され、終盤のカウンターでは足を滑らせた。

広告

アレックス・バエナ（6／10）：左MFで起用され、前半45分は活発にプレー。32分にはゴール上隅を狙うシュートでベルコに好セーブを強いたが、ほかのシュートは何本かブロックされた。ハーフタイムにパブロ・バリオスと交代した。

FW

アレクサンダー・セルロート（7／10）：19分、同胞を相手に左足で鋭く決め、今季初ゴールを記録。前線でうまくボールを収め、32分にはイ・ガンインのシュートをお膳立てした。ジョレンテのクロスにあとわずかで届き、2点目にも迫ったが、71分に負傷で交代を余儀なくされた。

広告

ジュリアン・アルバレス（8／10）：出場時間が1時間に満たない中で、勝敗を決める働きを見せた。24分、サイド寄りの位置から直接FKを鋭く蹴り込み、ベルコが慌ててかき出す前にボールはラインを越えていた。その後も遠目からGKを試し、前半には何度も攻撃の起点となった。57分に交代した。

途中出場・監督

パブロ・バリオス（6／10）：ハーフタイムにバエナと交代して出場。アトレティコが試合のテンポを握る中、中盤に安定感をもたらし、36本中34本のパスを成功させた。88分には素早いカウンターでジョナサン・デイヴィッドを走らせ、アシスト寸前だった。

広告

ジョナサン・デイヴィッド（6／10）：57分にイ・ガンインに代わって出場し、巧みな連係を見せた。79分にはグリマルドのロングパスをフリックし、カルドーソを抜け出させた。1度オフサイドとなり、88分には守備ラインを突破して迎えた好機でシュートをうまく捉えられず、枠外に外したことを悔やむだろう。

ジュリアーノ・シメオネ（6／10）：57分にアルバレスと交代して出場すると、持ち味の積極性をもたらした。65分には中央からのシュートをブロックされる。アディショナルタイムには抜け出したところをファルヘナーに故意のファウルで止められ、相手の退場を誘った。精力的な途中出場だった。

広告

モルテン・ヒュルマンド（6／10）：中盤を固めるため、68分にコケに代わって出場。14本のパスをすべて成功させ、バイキングに反撃の糸口を与えなかった。

ロドリゴ・メンドーサ（6／10）：71分にセルロートに代わって出場し、好印象を残した。ドリブルは3回すべて成功。アディショナルタイムにはペナルティーエリア外からシュートを放ち、ベルコに左へ倒れ込んでのセーブを強いた。

広告

ディエゴ・シメオネ（7／10）：バイエルン戦の敗戦を受けて3人を的確に入れ替え、その判断は試合を決定づける鋭い立ち上がりの30分間につながった。後半の早い時間帯から交代策を講じて選手をうまく起用し、チームは危なげなく勝利を収めた。