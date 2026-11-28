共有 GOALをGoogleでフォロー

アトレティコ・マドリーはエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレロでエルチェに3-2で競り勝ち、3連勝を飾った。前半は鮮烈な攻撃を見せたが、後半は降格の危機にある相手を前に、リードを守る苦しい展開となった。この結果、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは勝ち点31でラ・リーガ3位を維持している。

広告

シメオネ監督率いるチームは、これ以上ないほどの好スタートを切った。アレハンドロ・グリマルドがフェデリコ・レドンドに倒されてPKを獲得し、前半5分に自ら決めると、そのわずか2分後にはイ・ガンインがリードを広げた。26分にホームのエルチェがマルティム・ネトの得点で1点を返したが、前半終了前にフリアン・アルバレスがアレックス・バエナのパスから決め、再び2点差とした。

後半は一転した。再開から3分後、ブバ・サンガレのロングシュートが決まり、エルチェが勢いづいた。後半のボール保持率はホームチームが55％を記録し、アトレティコは枠内シュートを1本も放てなかった。58分にはジョナサン・デイヴィッドがアウェーチームにとって後半最大の好機を逃した。一方、ヤン・オブラクはルーカス・セペダとグレイディ・ディアンガナのシュートを防ぎ、アトレティコは逃げ切った。

GOALがエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレロでのアトレティコ・マドリーの選手たちを採点する。

GK・DF

ヤン・オブラク（6/10）：ネトのペナルティエリア左からのシュートとサンガレの遠距離からの一撃で失点したが、どちらも防ぐのは難しかった。後半は68分のセペダ、81分のディアンガナのシュートを止め、リードを守った。

広告 広告

マルコス・ジョレンテ（7/10）：右サイドバックとして堅実にプレーし、パスミスは試合を通じてわずか3本。挑んだ地上戦のデュエルにもすべて勝った。終盤にはアルバレスのブロックされたシュートをお膳立てし、試合が荒れ模様となったアディショナルタイムには警告を受けた。

Related Topics

マルク・プビル（6/10）：43分にフェル・ニーニョへのファウルで警告を受けたが、その後はシンプルなプレーに徹した。インターセプトを3回記録し、空中戦のデュエルにも2回とも勝利した。

ダビド・ハンツコ（7/10）：ボールを持っても落ち着いており、後半にエルチェが攻勢を強める中でも、クリア3回とシュートブロック1回で役割を果たした。守備で危機にさらされる場面はほとんどなかった。

広告

アレハンドロ・グリマルド（8/10）：自ら獲得したPKを冷静に決め、アトレティコに先制点をもたらした。攻守に奮闘し、58分にはクロスでデイヴィッドに絶好機をつくり、タックルも4回記録。85分にはホサンへのファウルで警告を受けた。

MF

ジュリアーノ・シメオネ（7/10）：右サイドで精力的にプレー。クリア3回と守備でも大いに貢献しながら、前半終了間際にはアルバレスのチャンスを演出した。残り5分でロビン・ル・ノルマンと交代した。

広告

パブロ・バリオス（7/10）：中盤で活発に動き、ボール奪取6回、インターセプト3回を記録した。12分には遠距離からシュートを狙ったが、枠を越えた。70分にジョニー・カルドーソと交代した。

モルテン・ヒュルマンド（7/10）：中盤の底で安定したプレーを見せ、39本中37本のパスを成功。地上戦のデュエルも4回すべてに勝った。56分にコケと交代した。

広告

アレックス・バエナ（7/10）：アトレティコの前半の猛攻を支えた創造力の源。序盤にはアルバレスにパスを通してブロックされたシュートを引き出し、その後は3点目をアシストした。56分にジョナサン・デイヴィッドと交代した。

FW

イ・ガンイン（7/10）：アレクサンダー・セルロートの欠場を受け、アルバレスとともに中央で起用された。先制点から2分後、ペナルティエリア左から低いシュートをゴール隅に突き刺した。その後は存在感が薄れ、68分にはシュートをブロックされ、70分に交代した。

広告

フリアン・アルバレス（9/10）：この試合で最も際立った選手。41分にバエナのパスを決めてアトレティコに再び2点のリードをもたらし、試合を通じてアウェーチーム最大の脅威となった。シュートは7本で、わずかに枠を越えたFKや、終盤にブロックされた2本もあった。イ・ガンインとロドリゴ・メンドーサのチャンスもつくり、ボール保持時にもほぼミスがなく、40本中39本のパスを成功させた。

交代選手・監督

コケ（7/10）：56分に出場し、緊迫した後半に落ち着きをもたらした。パスをつなぎ、ボール奪取も7回記録した。

広告

ジョナサン・デイヴィッド（6/10）：56分にバエナと交代して出場。その2分後、ペナルティエリア中央でグリマルドのクロスに合わせたが、シュートを枠外に外した。決めるべき好機だった。その後はカルドーソの枠を越えるシュートをお膳立てした。

ジョニー・カルドーソ（6/10）：70分にバリオスと交代。80分にはアルバレスにつないでブロックされたシュートを引き出し、その直後には自らシュートを放ったが、枠を越えた。

広告

ロドリゴ・メンドーサ（6/10）：70分にイ・ガンインに代わって出場し、2分後には至近距離からのシュートをブロックされた。アディショナルタイムには貴重なFKを獲得した。

ロビン・ル・ノルマン（採点なし）：勝利を守り切るため、85分に投入された。

広告

ディエゴ・シメオネ（6/10）：チームは前半に申し分のない鋭さを見せたが、後半は主導権を失い、枠内シュートを1本も記録できなかった。勝ち点3と3連勝を手にしたものの、終盤は必要以上に苦しい展開となった。