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アトレティコ・マドリードは土曜日、ラ・リーガで苦しみながらも勝利を収めた。好スタートを切り、エルチェを敵地で3-2と僅差で下した。アトレティコは勝ち点34とし、首位FCバルセロナ（36）と、これを追うレアル・マドリード（33）の間に入った。ただし、両ライバルは消化試合が1試合少ない。

アトレティコにとって、これ以上ない立ち上がりだった。開始7分を待たずに2点をリード。アレハンドロ・グリマルドがPKを決めると、鋭いプレスからイ・ガンインが追加点を挙げ、0-2とした。

しかし、スペイン代表のマルク・プビルのミスでエルチェが試合に引き戻された。プビルのヤン・オブラクへのバックパスが大きくショートし、そこに入り込んだマルティン・ネトの強烈なシュートにオブラクはなすすべがなかった。

前半の得点はこれで終わらなかった。アトレティコが見事な攻撃を組み立て、アレックス・バエナがシュートを打つかに見えた場面で一瞬間を置き、走り込んできたフリアン・アルバレスへパス。アルバレスが冷静に決めた。

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後半早々、ブバ・サンガレのシュートがダヴィド・ハンツコに当たって方向を変え、エルチェが再び1点差に迫った。その後も緊迫した展開が続いたが、エルチェは結果をつかむには力が足りなかった。エルチェは19位。現時点で残留圏にいる17位バレンシアと16位レバンテとの差は、わずか勝ち点1だ。