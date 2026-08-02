アトレティコ・マドリードが、マンチェスター・シティに所属するイングランド人ウインガー、ジャック・グリーリッシュ（30）の獲得に向けて複雑な交渉に臨む準備を進めている。この移籍は今夏の移籍市場で最も突飛かつ複雑な取引となる可能性があり、スポーツディレクターのマテウ・アレマニは取引成立に向けて巨額の財政的課題に直面している。

イギリス紙『ザ・サン』が明らかにしたところによると、グリーリッシュはアトレティコ・マドリードのターゲットとなっている。というのも、彼はマンチェスター・シティの新監督エンツォ・マレスカの構想外となっており、特にエヴァートンへのレンタル期間が終了した後、エティハド・スタジアムからの完全な退団への道が開かれているからだ。

シメオネが移籍に同意

アレマニは、監督ディエゴ・パブロ・シメオネからこのイングランド人選手の獲得について同意を得た。アルゼンチン人指揮官は、バーミンガム出身のこの選手が自身の戦術に完全にフィットすると考えており、左ウイングでプレーし、各ラインを繋ぎ、最終攻撃3分の1のエリアで技術的な彩りを加えることになる。

この動きは、タイトル奪還が可能なチームを構築するというアレマニの野心的な計画の一環である。期待外れに終わった今季、ロヒブランコスはコパ・デル・レイの決勝とチャンピオンズリーグの準決勝で敗退し、さらにラ・リーガも早々に優勝争いから脱落した。

アレハンドロ・グリマルド、モルテン・ヒュルマン、カンイン・イを獲得した後、アレマニはグリーリッシュ獲得という次の大きな一手に向けて準備を進めている。良いシーズンをタイトルに満ちたシーズンへと変えることを阻んだ穴を埋めるための試みだ。

巨額の財政的課題

しかし、アトレティコ・マドリードが直面する最大の課題は、この取引にかかる法外な財政コストにある。グリーリッシュは2021年夏にアストン・ヴィラから1億1750万ユーロでマンチェスター・シティに加入し、巨額の契約を結んでおり、それがクラブからの退団を複雑にしている。

現時点では、アトレティコ・マドリードは彼の獲得に向けた正式なオファーを提示するかどうかの決断を下していない。法外な財政コストが、アレマニにとってこの取引を真の課題にしているからだ。レンタル、あるいは買い取りオプション、または給与折半合意が、取引成立のための最善の解決策となる可能性がある。

イングランド人ウインガーをめぐる熾烈な争い

アトレティコ・マドリードは、グリーリッシュ獲得をめぐって激しい競争に直面している。エヴァートンとアストン・ヴィラが彼の状況を注視しており、一方でサウジアラビア・リーグやアメリカ・リーグの複数のクラブが、はるかに高額な金銭的オファーを提示する可能性がある。

アトレティコ・マドリードは、自らのスポーツプロジェクト、チャンピオンズリーグ出場の可能性、そしてシメオネのチームでの中心的な役割について選手を説得しなければならない。それにはアレマニの高い交渉能力が求められる。

複雑な交渉のエキスパート、アレマニ

バレアレス諸島出身のCEO、マテウ・アレマニは、複雑な交渉と、移籍期間の締め切りが近づく中でのチャンスをつかむことにおいてエキスパートとされている。もしマンチェスター・シティが選手の放出を決断し、満足のいくオファーを受け取らなければ、アトレティコは動き出すのに適切な瞬間を待つ可能性がある。