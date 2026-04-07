アトレティコ・マドリードは、先週土曜日のラ・リーガ、バルセロナ対アトレティコ・マドリード戦で起きた物議を醸した出来事について、スペインサッカー連盟（RFEF）傘下の審判技術委員会が下した決定に対し、反応を示した。

アトレティコ・マドリードは、バルサのジェラール・マルティンに対して提示されたレッドカードを取り消したブスケッツ・フェレール主審の判定を批判し、審判技術委員会に説明を求めた。

ジェラール・マルティンはパスを試みた際、ボールに触れたものの、アルマダの足首を踏んでしまった。ブスケッツ・フェレール主審はこれを重大なファウルと判断しレッドカードを提示したが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）室のミレロ・ロペスが判定に異議を唱え、主審を呼び戻して判定を変更させた。

そして火曜日、審判技術委員会（CTA）は番組「Tiempo de Revisión」において、アトレティコ・マドリード対バルセロナの試合において、VARがジェラール・マルティンの処分をレッドカードからイエローカードに軽減するために介入すべきではなかったこと、また同選手は退場処分に値していたことを認めた。

一方、アトレティコ・マドリードは、明らかな審判の誤りを認めた審判技術委員会（CTA）に感謝の意を表した。

また、アトレティコ・マドリードは自身の「X」アカウントを通じて、バルセロナ戦での物議を醸した場面に関する審判技術委員会の分析動画を公開した。

アトレティコ・マドリードは次のようにコメントした。「委員会による説明に心から感謝します。このような状況下で、自らの過ちを認める姿勢は大変評価されます。」

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