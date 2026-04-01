ビッグマッチを控えた緊張感が高まる中、アトレティコ・マドリードは、今シーズンの行方を大きく左右しうる注目の一戦を前に、二重の打撃を受けた。

ロヒブランコスは水曜日、国際試合の休止期間終了後、アメリカのジョニー・カルドソとノルウェーのアレクサンダー・ソルロートという2人の主力選手が負傷したことを発表した。

バルセロナとアトレティコ・マドリードは、国際試合中断期間終了後の4月4日にラ・リーガで対戦する予定であり、さらに同月8日と14日にはチャンピオンズリーグ準々決勝のホーム＆アウェイで再戦する。

アトレティコ・マドリードは公式声明で、カルドソがベルギー戦に米国代表として出場した際、左太ももに筋肉の負傷を負い、ハーフタイムにピッチを退いたと明らかにした。同選手は今後数日中にリハビリプログラムを開始する見込みだ。

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カルドソは出場停止処分により、リーガ・エスパニョーラでのバルセロナ戦を確実に欠場することになるが、チャンピオンズリーグでの同チームとの対戦に間に合うかどうかについては大きな疑問が残っている。

一方、アレクサンデル・ソルロートはノルウェー代表対スイスの試合中に頭部に負傷し、数針縫う事態となった。同選手は、負傷の深刻度と離脱期間を確定するため、詳細な医学的検査を受ける予定だ。

スールトの負傷は、通常7日から10日間の離脱を義務付ける脳震盪プロトコルの適用により、来週土曜日のラ・リーガでのバルセロナ戦への出場に不透明感をもたらしている。とはいえ、状態次第では、チャンピオンズリーグの試合に間に合う可能性は残されている。

アトレティコ・マドリードは、わずか10日間でバルセロナと3つの重要な試合を控えている。これにはラ・リーガの1試合に加え、チャンピオンズリーグのホーム＆アウェイ2試合が含まれる。

現在、アトレティコ・マドリードはラ・リーガの順位表で57ポイントを獲得し4位につけており、3位のビジャレアルとはわずか1ポイント差だ。一方、バルセロナは73ポイントで首位を走り、2位のレアル・マドリードとは4ポイント差となっている。

これらの負傷は、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームにとって極めて厳しいタイミングでの発生となった。チームは、シーズンで最も過酷な時期の一つを迎えており、主力選手全員の力を必要としているからだ。