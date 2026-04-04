アトレティコ・マドリード、アルバレスをめぐるバルセロナの提案を退ける

バルセロナの首脳陣は、来夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスを獲得するのは、決して容易なことではないと認識している。

アルバレスはスピードと絶え間ない動き、そして得点能力に優れており、バルサのハンス・フリック監督が採用する戦術に完璧に適合している。

スポーツ紙『スポルト』によると、バルセロナはアルバレスを獲得するため、アトレティコとの交換トレードを計画しているという。

バルセロナは、アルヴァレスの移籍を認める条件として、マルク・カサドまたはフェラン・トーレスに加え、金銭的な対価をアトレティコ・マドリードに提示することで、クラブを説得しようとしている。

同紙は、「アトレティコ・マドリードはアルバレスの周辺に対し、選手をトレードに含めたとしても値引きは一切受け入れず、取引は1億ユーロに達する直接かつ純額でなければならないと伝えた」と報じている。

こうした状況下、バルセロナは、これほど巨額の投資に伴う大きなリスクを考慮し、この取引が実現可能であるとも、クラブにとって有益であるとも考えていない。

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