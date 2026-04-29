ロナルド・デ・ブールは、水曜日のアーセナル対アトレティコ・マドリード戦（1-1）でダニー・マッケリー主審がアトレティコに与えたPK判定を「理解できない」と批判した。Ziggo Sportのアナリストは、ベン・ホワイトに不自然な動きはなかったと指摘。「これには本当に腹が立つ！」

後半10分足らずでマルコス・ジョレンテのシュートがホワイトの腕を捉え、マッケリー主審は迷った末にVARの指示でPKを宣告。アルバレスが決め、試合は1－1の引き分けに終わった。

「PKだとは思わない。ボールはスネか膝を弾いて手に当たっただけで、しかも別の方向に飛んでいる」と語った。

「だからね……かなり微妙な判定だと思う。彼はルールを熟読してPKを宣告する権利はあるが、個人的には……」とデ・ボーアは言葉を少し詰まらせた。司会のウィッツェ・ファン・デル・グートは、ホワイトの体がイングランド人選手の伸ばした腕によって「不自然に大きくなった」と主張した。

デ・ボーアは納得できない。「不自然？何が不自然なんだ？手を背中に回してプレーするわけじゃない。本当に腹が立つよ！」

「そんな守り方をするわけがないだろう？」と両腕を背中に回して見せる。「どうしたんだ？これは不自然じゃない。体が回れば手もこうなるだろう？」と自然な動きを強調した。

デ・ブールより冷静なアナリスト、ヤープ・スタムもホワイトのプレーは「自然」だったと語る。「今は何もできないから手を背中に組んで守るが、それだと守備側はより無防備になる」と述べた。