チャンピオンズリーグ準決勝のアトレティコ・マドリード対アーセナルは、第1戦が1－1の引き分けに終わり、シリーズの行方は依然として不明だ。スペインでの試合ではヴィクトル・ギョケレスとフリアン・アルバレスがPKを成功させた。第2戦は来週火曜、エミレーツ・スタジアムで行われる。

スタンドにはスペインのフェリペ国王もいる中、アーセナルが先制機を創出。元PSVマドゥエケのクロスをインカピエが合わせきれず。直後、アルバレスの反撃シュートはラヤが阻止した。

前半の少ないチャンスの中で、好調マドゥエケが右サイドを突破し、シュートはゴールわずか1メートル外れた。

ハーフタイム間近、アーセナルはスペイン勢の守備中央にスペースを見つけ、ギョケレスがシュート体勢に入った瞬間、元フェイエノールトのハンコに背後から倒された。マッケリー主審はPKを宣告し、ギョケレスが自ら決めて0-1とした。

後半、アトレティコはアデモラ・ルックマンとアントワーヌ・グリーズマンで反撃。ルックマンのシュートはラヤが弾き、グリーズマンはリバウンドを活かせなかった。

直後の攻撃でマルコス・ジョレンテのシュートがベン・ホワイトの腕に当たり、VAR確認の末にPKを獲得。アルバレスが冷静に決めて1–1とした。

勢いに乗ったアトレティコはリードを狙い猛攻。後半の展開を見れば、そのリードは当然だっただろう。グリーズマンが再び好機を迎えたが、ルックマンの好アシストを受けたシュートはクロスバーに阻まれた。

アーセナルは難を逃れたが、直後にもアトレティコに好機。ルックマンは素早い動きでマークを振り切ったが、角度を詰めてラヤに阻まれた。

エベレチ・エゼの転倒でアルバレスが交代した直後、フォワードはハンコの足の上を軽々と越えた。マッケリー主審はPKを宣告したが、VARのデニス・ハイグラーに呼ばれ判定を撤回した。

アトレティコは動揺しながらも終盤は守りを固めた。アーセナルは活かせず、ロスタイムには途中出場のモリーナの強烈なシュートがわずかに外れた。1-1で終了。



