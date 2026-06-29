アトレティコ・マドリードはアルバレスとの和解を拒否し、バルセロナへの外部からの打撃を歓迎した。

ジュリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリードの別れは時間の問題だ。関係はすでに破綻している。

アルゼンチン対オーストリア戦後の発言も波紋を呼んだ。

スペインメディアによると、アルゼンチン代表の彼はW杯前にクラブ経営陣に退団意向を伝えており、移籍先候補の筆頭にバルセロナを挙げているという。

だが、ファン前で移籍意向を公にしたことで、アトレティコは強く反発した。

退団自体は容認していたが、クラブは『スポルト』紙によると、彼の表明に強く反発した。

CEOのジル・マレンは沈黙を破り、アルゼンチン代表FWを強く批判。内部では、全選手に献身を求めるディエゴ・シメオネ監督も和解の可能性を閉ざしたという。

アルゼンチン人監督は残留を説得する気はなく、退団を望む選手をチームに留めようとしていない。

スポーツディレクターのマテオ・アレマニは売却の必要性を理解しているが、経営陣は交渉の主導権を手放さない。

この姿勢が、バルセロナにとって最大の障害となっている。直接のライバルを強化する行為は、いかなる代償を払っても許されないからだ。

『スポルト』紙によると、クラブは依然として1億5000万ユーロの現金支払いを要求している。

分割払いや選手交換は一切検討していない。フェラン・トーレスやマルク・カサドなど、他の選手を提示しても態度は変わらない。

最初の9000万ユーロ＋インセンティブ1000万ユーロのオファーは検討されることなく拒否された。

唯一の例外はアーセナルで、高額移籍金にビクトル・ギオキレスを加えた提案なら受け入れられる見込みがある。

バルセロナは交渉の難航を認識し、イングランド代表FWハリー・ケインへの切り替えを開始した。