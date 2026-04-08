アトレティコ・マドリードのGKフアン・ムソは、水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦バルセロナ戦で、後半にチームメイトのマルコス・ポベルを巡って起きた判定騒動についてコメントした。この試合はロヒ・ブランコスが 試合は2-0でアトレティコの勝利だった。

54分、グアルディオラは6ヤードエリア内でDFマルクス・ポベルにゴールキックをパス。ポベルはボールを手に触れてからプレーを続けたため、観客から驚きの声が上がった。

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ムソは「審判の判断は正しかった。ボールはプレー中ではなかった。マークが私にパスするために手でキャッチしたのだ。すべてのゴールキックで彼からパスを受けていた」と語った。

さらに「アドバンテージやプレッシャーではなく、ボールがプレー中ではないと感じただけだ。審判の判断と同じで、これほど議論になるケースではない」と付け加えた。

また、この場面に注目が集まっていることにも不満を示した。 「小さなプレーで私たちの多大な努力が軽視されているように感じる。ボールはプレー中ではなかったから手にしただけで、プレッシャーもなかったし、試合の行方を左右するプレーでもなかった。もし人々がこの話を蒸し返し続けるなら、私は審判の判断に同意する。言えることはただ一つ、ボールはプレー中ではなかったということだ」