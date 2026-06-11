アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスは、バルセロナも興味を示したが、レアル・マドリードが1億5000万ユーロのオファーを提示したことで、依然として移籍市場の注目株だ。

アルヴァレス本人は去就について沈黙を保っており、不透明感が強まっている。

スポーツ紙『スポルト』は番組『エル・チェリンゲト』でジャーナリストのジョルディ氏が「アルベスはアトレティコに怒っている」と語ったと伝えた。

ジョルディ氏は「アルゼンチン代表合宿での情報では、アルバレスは深く傷つき、大きな失望を感じている。むしろ怒っていると言ってもいい」と語った。

不満の原因の一つは、アトレティコが発信するメッセージが現状を反映していない点にあるという。

クラブは責任をジュリアンとバルセロナにあるかのように示唆しているが、バルセロナは一貫して透明だった。彼はクラブの重要人物の言葉を信じていただけに、失望している」と続けた。

また、「彼はクラブにとって偉大なプロであり、常に率直だった。アトレティコ・マドリードのユニフォームを着た全試合で責任を果たし、彼に不満を言う者はいない」と語った。

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