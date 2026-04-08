アトレティコ・マドリードの会長は、アルバレスの退団について「彼らは私を神のように扱った！」と語った。

アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレーゾ会長が、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦バルセロナ戦（カンプ・ノウ）の数時間前、メディアの取材に応じた。

会長は、アントワーヌ・グリーズマンのシーズン終了後のメジャーリーグ移籍、ジュリアン・アルバレスの退団可能性、最近の審判論争に触れた。

アルバレスは来季バルセロナの攻撃陣補強候補と目されている。

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アルゼンチン人FWの去就について、セレーゾ会長は「年末まで残留するか保証できるか？契約が残っていても、何が起こるか分からない」と語った。

さらに「私を神のように扱っている。私が去れと命じない限り彼は去らない。あらゆる可能性を排除しないのはあなたたちだ。彼にはアトレティコ・マドリードとの契約がある」と続けた。

今シーズン限りでオーランド・シティへ移籍するグリーズマンについては「監督と同じで、彼が完全に去るまで見送らない。あと数か月は一緒にいる」と語った。

また、ラ・リーガのアトレティコ対バルセロナ戦後に起きた審判論争については、「VARがミスを犯すのはやむを得ないが、そのミスを誰が償うのか」と語った。。

今日の試合については「手応えはあるが、試合とは勝つ日もあれば負ける日もある。何が起こるか、11時を待とう」と語った。

アトレティコ・マドリードの会長は談話を締めくくりに、ディエゴ・シメオネ監督の采配はすべて完璧だと強調した。また、ロヒブランコスはどのチームよりもチャンピオンズリーグのタイトルを欲しているとも語った。