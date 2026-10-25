アトレティコ・マドリードは、ある年間チケット保有者がメトロポリターノ・スタジアムに入場した際に心停止を起こして死去したことを発表した。デポルティーボ・ラ・コルーニャとの一戦の前の出来事で、試合はマドリードのチームが1対0で勝利したが、この悲劇的な事故によって悲しみに包まれるものとなった。

スペインのクラブはソーシャルメディア上の公式アカウントを通じて哀悼のメッセージを発表し、サポーターの家族と友人に対して弔意を表明した。医療スタッフは蘇生のため全力を尽くしたが、その試みは成功しなかったとしている。またクラブは、故人を悼むためにスタジアムで行われた追悼の式典に参加した。

この事故にもかかわらず、試合は通常どおり続行された。審判団が治安担当責任者から、試合の進行に影響を与えることなく続行が可能であるとの確認を受けたためで、スペインサッカー連盟が公表した主審ホセ・マリア・サンチェス・マルティネスの公式報告書に記載された内容による。

主審は報告書の中で、国家警察の警備コーディネーターが、アトレティコ・マドリードの警備責任者およびリーガ・エスパニョーラの試合運営責任者を伴ってハーフタイム中に審判の更衣室を訪れ、試合続行が可能であることを伝え、その事実を公式報告書に記録したと説明した。

ピッチ上では、アルゼンチン人のフリアン・アルバレスが唯一の決勝ゴールを決め、アトレティコ・マドリードに勝利をもたらした。しかし試合開始前に一人のサポーターの命を奪った悲劇の前に、スポーツの結果は後景に退いた。