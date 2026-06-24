アトレティコ・マドリードに続き、ロナウドの親友争奪戦に新クラブが参入。アル・ヒラルも興味を示している。

アル・ヒラルとの争奪戦に新クラブが参入した。来夏、アル・ナスル主将でクリスティアーノ・ロナウドの親友であるポルトガル人選手を獲得するためだ。

一方、アル・ヒラルはブラジルのマルコムが退団した場合に備え、マルセイユのメイソン・グリーンウッド獲得へ交渉しているとされる。

一部報道ではアル・ヒラルが獲得を撤回したとされるが、フランス紙『レキップ』によると、同クラブは依然として興味を維持。アルゼンチン代表アルバレスが退団すれば、アトレティコ・マドリードも獲得に名乗りを上げるという。

同紙によると、フェネルバフチェもグリーンウッド獲得に名乗りを上げた。同クラブは、会長選でハカン・サフィ氏を破ったアズィズ・イェルデレム氏がグリーンウッドの獲得を公約に掲げていた。

フェネルバフチェは移籍金3000万ユーロを提示したが、マルセイユは5000～5500万ユーロを要求している。

グリーンウッドは昨季マルセイユで公式戦45試合26得点11アシストを記録し、加入から1年経った今も活躍を続けている。

マルセイユ加入前はマンチェスター・ユナイテッドで4年間プレーし、クリスティアーノ・ロナウドと1シーズン半を共にした。