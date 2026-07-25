アトレティコ・マドリードが歴史的な移籍を成立

アトレティコ・マドリードは今週土曜日、パリ・サン=ジェルマンから韓国代表のスター、イ・ガンインを移籍金4000万ユーロで獲得したと発表した。この移籍は、サッカー史上における韓国人選手の移籍として2番目に高額なものとなった。

韓国メディアによると、アトレティコはパリのクラブに対して3500万ユーロを支払い、加えて達成が容易な追加ボーナスとして500万ユーロを支払うという。この契約は、ロヒブランコスにとってこの夏3人目の補強となり、モルテン・ヒュルマン、アレハンドロ・グリマルドに続くものだ。

この移籍は、2023年にディフェンダーのキム・ミンジェがバイエルン・ミュンヘンへ5000万ユーロで移籍したものに次ぐ2番目の規模で、2015年にソン・フンミンがトッテナムへ3000万ユーロで移籍したものを上回っており、ヨーロッパサッカーにおける韓国人選手の高まる市場価値を反映している。

ソウルのメディア界は、イ・ガンインの加入を「ラ・リーガ3強」に到達した初の韓国人選手として祝福した。この選ばれし集団には、近年アトレティコがレアル・マドリードとバルセロナと並んで実力で加わることに成功している。

韓国の首都の関係筋によれば、この選手がアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネの哲学に順応することは大きな課題とはならないだろうという。スペインサッカーでの長い経験を持つためで、彼は10歳でバレンシアのアカデミーに加入し、マジョルカへ移籍する前にトップチームで初出場を飾り、そこからその卓越したプレーで魅了したパリ・サン=ジェルマンへと移った。

この移籍は、24歳の韓国人選手が持つ豊富なヨーロッパでの経験を踏まえ、国内および大陸のタイトル争いにおけるアトレティコ・マドリードの野望を質的に強化するものと見られている。