『The Athletic』のベン・ジェイコブス記者によると、アトレティコ・マドリードはジョアン・ゴメスを早期に獲得する見込みだ。また、2つのプレミアリーグクラブが同選手を争奪しているという。

ゴメスは今シーズンプレミアリーグから降格したウルヴァーハンプトン・ワンダラーズから移籍し、今季33試合1得点を記録している。

ジェイコブス氏によると、2クラブは仲介者を介し最終段階にあり、移籍金は4500万ユーロ前後で口頭合意間近という。移籍専門家のニコロ・シラ氏によると、ゴメスは2031年までの契約に署名し、年俸は450万ユーロになる見込み。

また、アトレティコはGKエデルソンにも興味を示し、本人とは口頭合意済み。ただしアタランタとのクラブ間合意は成立しておらず、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルも獲得を狙う。

アトレティコは先週のCLでアーセナルに0-1で敗れ、決勝トーナメント進出を逃した。第1戦は1-1だった。

ラ・リーガではシメオネ監督率いるチームが4位。3位ビジャレアルとは5ポイント差で、残り4節で逆転するには大きな壁がある。

4位ながら来季CL出場権は確定している。ラ・リーガは1～4位がCL、5位がELに出場する。