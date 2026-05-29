フリアン・アルバレスの移籍を巡るアトレティコ・マドリードとバルセロナとの対立が金曜日、再び激化した。交渉は難航し、アトレティコはSNSでバルセロナを公然と嘲笑。

バルセロナはアルバレスを攻撃陣の重要戦力と見るが、マドリード側は売却に強く抵抗。アトレティコはすでに複数回、売却の意思がないことを表明し、スペインメディアによると移籍金は最低1億5000万ユーロを求めているという。

アトレティコ首脳はバルセロナの対応に苛立ちを強めており、スペイン紙『AS』を通じて「噂にうんざりしている」と表明。「バルセロナは今回の件で小さなクラブのように振る舞っている」と批判した。

金曜日、アトレティコはX（旧Twitter）に皮肉な投稿を3件連続で投稿。いずれも移籍決定時に使うフレーズ「Here We Go」で始まり、移籍記者ファブリツィオ・ロマーノへの言及を込めた。

最初の投稿では「HERE WE GO！バルセロナへファックスを送った。内容は明日開催のバッド・バニー公演チケット4枚、ABC紙の年間購読券、ヒマワリの種。回答を楽しみに待っている」と冗談交じりに報告。 投稿には、バルサのラミン・ヤマルがアトレティコユニフォームを着た加工写真が添えられていた。

さらに続いた2つ目の投稿では、「HERE WE GO！2度目のオファーでは明日のチケットが売り切れていたため、日曜日のチケット6枚に改良した」と投稿。こちらもバルサのペドリがアトレティコユニフォームを着た加工写真が添えられた。

3つ目の投稿で締めくくった。 「HERE WE GO！“3対1”のオファーを完結させるため、その選手は1シーズンレンタルで加入、見返りとしてトム・フォードとスミスを買い取りオプションなしで貸し出す。断れないはずだ」と締めくくり、ラフィーニャの加工写真を添えた。