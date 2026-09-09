マルコス・ジョレンテはアンフィールドをまるで自宅のように感じているようだ。アトレティコ・マドリーのMFは水曜日、リバプール戦（2-1）で再びゴールを決め、レッズの本拠地で通算5点目を記録。これにより特別な記録を打ち立てた。

ジョレンテは、アトレティコに先制点をもたらすまで15分あまりしか必要としなかった。スペイン人MFはリバプール守備陣のスペースを突き、ミロシュ・ケルケズを振り切って抜け出すと、アリソン・ベッカーの脇を冷静に抜くシュートで0-1とした。

この5点目により、彼はチャンピオンズリーグ時代のアンフィールドにおける歴代最多得点者となった。水曜日までは、レアル・マドリーの一員としてたびたびこの地を訪れたカリム・ベンゼマと4得点で並んでいた。

ジョレンテのこの記録が特別なのは、チャンピオンズリーグ時代にアンフィールドで彼より多く得点しているクラブが、レアル・マドリー（8得点）しかないという点だ。

ジョレンテは2020年のラウンド16でも2得点を挙げており、それが2-3の勝利とリバプール敗退の土台となった。昨季も2度ゴールを決めていたが、その際はアトレティコがリーグフェーズで3-2と敗れていた。

この5得点で、彼はPSV、パリ・サンジェルマン、ベンフィカに並んだ。アイントホーフェンのクラブは、とりわけ昨季の実績によるところが大きい。ペーター・ボス監督率いるチームが、その地で見事に1-4の勝利を収めたからだ。

ジョレンテの数字をさらに際立たせているのは、彼がそもそも得点力で知られる選手ではないことだ。チャンピオンズリーグ59試合で10得点を挙げているが、その半分をアンフィールドでの3試合で記録している。

ジョレンテは今度の代表ウィークの間、数日の休暇を楽しめそうだ。昨夏に世界王者となった31歳の右利きは、最近になって代表引退を発表していた。



