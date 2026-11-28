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注目のバルセロナ戦を数日後に控え、アトレティコ・マドリーは敵地でエルチェから貴重な勝利を挙げた。だが、序盤の展開ほど楽な試合ではなかった。3-1とリードしたディエゴ・シメオネ監督のチームは、その後ホームチームの反撃に耐えなければならず、最終的に3-2で試合を終えた。手にした重要な勝ち点3により、ラ・リーガの首位争いに踏みとどまっている。

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土曜日の夜に行われたラ・リーガ第14節の一戦で、アトレティコはホームチームの序盤の守備のミスを突き、開始7分間で2ゴールを奪った。しかし後半には激しい抵抗に遭い、あわや勝利を逃すところだった。

試合はアウェイチームにとって理想的な形で始まった。元アルゼンチン代表のスター、フェルナンド・レドンドの息子であるフェデリコ・レドンドがPKを献上し、これをアレハンドロ・グリマルドが決めて4分に先制した。

同じ選手が再び守備のミスを犯し、その隙にイ・ガンインがライン間に入り込んで7分に追加点を奪った。エルチェはきわめて早い時間帯に2点のビハインドを背負うことになった。

それでもホームチームは苦しい立ち上がりにも屈せず、26分にマルティム・ネトが1点を返してエルチェに希望を取り戻させた。だがアトレティコもすぐさま反撃し、41分にフリアン・アルバレスが3点目を決めて再びリードを2点に広げた。アルバレスは水曜日のチャンピオンズリーグ、ヴァイキング・スタヴァンゲル戦でも直接FKからゴールを挙げていた。

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後半が始まると、エルチェは再び試合に戻ってきた。48分、ブバ・サンガレがGKヤン・オブラクの守るゴール前でチャンスを生かして2点目を挙げ、試合は再び白熱した。アトレティコは、点差を縮めて同点を狙うホームチームの絶え間ない圧力の中で、リードを守ることを求められた。

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その後は両チームが攻め合う展開となり、アトレティコは勝利を確実にするゴールを狙い、エルチェは追いつくチャンスにしがみついた。しかしシメオネ監督率いるチームは終了の笛までリードを守り切り、重要な勝ち点3を獲得した。チームは水曜日の夜、第23節の前倒し開催となるバルセロナ戦に臨むため、カンプ・ノウへ乗り込む。

アトレティコ・マドリーは次のバルセロナ戦で、DFマルク・プビルを欠くことになる。プビルはエルチェ戦で今季5枚目のイエローカードを受け、出場停止となる。

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一方、エルチェはホームでの苦境が続いている。今季のラ・リーガでいまだ初勝利を挙げられず、14試合で勝ち点11にとどまって19位に沈み、降格圏から抜け出せずにいる。