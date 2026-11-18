共有 GOALをGoogleでフォロー

アトレティコ・マドリーは、アデモラ・ルックマンがナイジェリア代表での活動中に重度の膝の捻挫を負ったと発表した。クラブ独自の検査で、代表チームの当初の診断よりも重い負傷であることが判明した。

広告

ルックマンが膝に重傷

アトレティコ・マドリーは、直近の代表ウィークを経て大きな負傷者を出した。クラブは、ルックマンが重度の膝の捻挫を負ったと発表。負傷はナイジェリア代表として活動中に起きた。

ストライカーのルックマンが負傷したのは、11月13日の タンザニア戦 だった。ルックマンは精密検査を受けるため、直ちにスペインの首都マドリードへ戻った。アトレティコ・マドリーは具体的な回復計画を決める前に、負傷の程度を正確に把握したい考えだった。

アトレティコ、ナイジェリア代表の当初の診断と異なる見解

公式発表で最も懸念されるのは、両者の診断が食い違っている点だ。ナイジェリア代表の医療スタッフは当初、FWの負傷を軽いものと考えていた。

しかし、アトレティコ・マドリーはすぐに声明を発表し、状況を説明した。クラブは「ナイジェリア代表の医療チームは当初、同選手が軽度の捻挫を負ったと報告していた。しかし、マドリードに戻った選手を当クラブの医療スタッフが診察し、追加検査を実施した結果、負傷の正確な程度が確認された」と述べた。

広告 広告

入念な検査で負傷の重さが判明

両者の診断に大きな差があったことは、アトレティコ・マドリーが独自に入念な検査を行うことにこだわった理由を示している。クラブはルックマンが練習施設に戻ると、すぐに状態を確認した。

Related Topics

重度の捻挫という診断は、代表チームが当初考えていたよりもはるかに深刻な負傷であることを意味する。安全かつ完全な回復を確実にするには、極めて慎重な対応が必要だ。

今後はクラブの医療スタッフが対応全体を担う。ナイジェリア代表FWに対する当面の措置は、すでに決まっている。

広告

ルックマン、厳しいリハビリを開始へ

ルックマンはマドリードで、期間の定まらない離脱に入る。アトレティコ・マドリーは、同選手が直ちに理学療法を開始すると発表した。

主な治療と並行し、ルックマンはジムで個別のリハビリにも取り組む。クラブは公式戦復帰までの明確な時期を示していない。