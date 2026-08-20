ディエゴ・シメオネは新シーズンの初戦で、先発メンバーの大胆な人選によって驚きを与えた。16歳8カ月2日ちょうどで起用されたことで、スペイン人の父とコンゴ人の母を持つドミンゲスは、クラブ史上最年少デビュー選手となった。これにより、この記録を1984年から保持していたそれまでの記録保持者ホセ・ルイス・マルティネスを、このDFが上回った。

興味深いことに、ドミンゲスはこの試合で34歳のMFコケとともにピッチに立った。コケが2009年9月19日にマドリードのクラブでデビューした当時、ドミンゲスはまだ生まれてすらいなかった。彼がこの世に生を受けたのは2009年12月21日になってからだった。コケはそれ以来、アトレティコで公式戦741試合に出場している。

この若手は首都クラブの2-0勝利でもすぐにしっかりと試合に入り、スタジアムで見守った家族の前で最初の45分間にそのポテンシャルを示した。ドミンゲスは24回のボールタッチを記録し、とりわけビルドアップで存在感を発揮。13本のパスはすべて味方につながった。さらに、このティーンエイジャーは3回のプログレッシブドリブルで積極的に前進する姿勢も見せた。

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歴史的デビュー後、ホルヘ・ドミンゲスは何を語ったのか？

ただ、1対1の局面ではこの新鋭もまだ高い授業料を払った。ドミンゲスは9度の競り合いのうち勝ったのはわずか3回で、相手アタッカーを止めた4回はファウルによるものだった。シメオネはハーフタイムでこの有望株を下げ、マルコス・ジョレンテを投入して試合により多くの経験値をもたらした。

「信じられないほど幸せですし、まだ実感が湧きません。すべてが夢のようです」と、ドミンゲスは歴史的な初陣について試合終了直後に興奮気味に語った。「このチャンスに心から感謝していますし、これから起こるすべてが楽しみです」

後半には、新加入のイ・ガンイン（パリ・サンジェルマンから加入）とアレックス・バエナが、アトレティコのこの当然の勝利を決定づけた。