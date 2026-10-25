アトレティコ・マドリーでの劇的な謝罪を受け、ディエゴ・シメオネ監督が「謙虚な」フリアン・アルバレスを称賛

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ディエゴ・シメオネ監督は、アルゼンチン人FWフリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリーのサポーターに公の場で謝罪したことを受け、同選手への全面的な支持を表明した。アルバレスは試合後のインタビューで、バルセロナへの移籍の可能性に関する以前の発言によって生じた摩擦について言及した。

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シメオネ監督、アルバレスの人柄を称賛

シメオネ監督は、デポルティーボ・ラ・コルーニャに1-0で勝利した後、アトレティコのサポーターに謝罪するという勇気ある行動を取ったストライカー、アルバレスを高く評価した。「スパイダー」の愛称でも知られるFWは、ピッチ外の問題によってクラブのファンと難しい関係にあった。しかし、指揮官は今回の行動が彼の人柄を雄弁に物語っていると考えている。シメオネ監督は公の場で非を認めることの難しさを指摘し、それが選手の本質を示していると強調した。

「許しを請うという行為を、私は非常に高く評価している。簡単なことではないからだ。フリアンは謙虚で勤勉な青年で、チームメートを大切にしている。彼の謝罪を評価しているのは、それによって彼が本来いるべき場所に立ったからだ。それが正しかったか間違っていたかを判断するつもりはない。人生は進んでいくものであり、私はこの行動を評価している。歓迎すべきことだ」と、指揮官は『マルカ』の報道で語った。

メトロポリターノでの関係修復

選手とスタンドの間に生じた緊張は、2026年ワールドカップ中にアルバレスがバルセロナでプレーする夢をかなえたいと認めたことに端を発する。これを機に夏の間は憶測が飛び交い、今季序盤のホームゲームでは自身のサポーターからブーイングを浴びることになった。しかし、デポルティーボ戦での決勝点につながる活躍が雰囲気を変え、メトロポリターノの観客の多くが立ち上がって拍手を送った。

「彼は素晴らしい試合をした。ファンは彼のゴールをチームのゴールとして喜んだし、フリアンは先日のチャンピオンズリーグと同じように見事なプレーを見せた。この状態のフリアンが我々には必要だ」とシメオネ監督は語った。

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本来の調子を取り戻しつつあるアルバレス

勝利は僅差だったものの、アトレティコ・マドリーはこの結果で首位バルセロナとの勝ち点差を2に縮め、優勝争いに踏みとどまった。アルバレスは直近3試合で1アシスト、2ゴールを記録し、この追い上げの中心となっている。シメオネ監督はFWの献身的な働きをすかさず称賛し、最近の欧州の試合と同じくらい重要な貢献だったと指摘した。

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「結果にはとても満足している。神に感謝したい。フリアンがシュトゥットガルトでの試合と同じようなプレーを見せ、今日の我々に勝ち点3をもたらしてくれた」と指揮官は話した。

デポルティーボとの戦術的な攻防

試合を振り返ったシメオネ監督は、チームが長い時間にわたってリズムをつかめなかったと認めた。アトレティコの指揮官は、当初思い描いていたような試合ができず、効果的にボールを奪い返すことにも苦労したと語った。一方で、終盤に得点機会を生み出すために必要な刺激と活力をもたらしたとして、交代出場の選手たちを評価した。ただし、最終盤は緊張感に包まれた。

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「厳しく難しい試合だった。ボールを奪い返すのに苦労し、思い描いていた試合ができなかった。落ち着いてプレーできていなかった」とシメオネ監督は説明した。「手を打ったことでチームに活力が生まれ、得点機会をつくれた。しかし、1-0のまま試合を終わらせられない流れになった。だからセルロートを投入した。それでも得点できず、こうした結果がいつももたらすパニックに陥った」