どうしてもFCバルセロナへの移籍を望んでいるアルバレスは、金曜日に行われたアトレティコのオリンピック・マルセイユ戦でのテストマッチ2-1勝利でメンバー外となった。アルゼンチンのテレビ局TyC Sportsの報道によると、これはアルバレス本人の明確な要望によるものだったという。彼はディエゴ・シメオネ監督に対し、もうアトレティコでプレーしなくて済むよう求めたとされている。

さらに、この得点者の代理人たちは、ミゲル・アンヘル・ヒルCEOらスペインの強豪クラブ首脳陣に対し、早急な話し合いの場を設けるよう強く求めているという。アルバレス側の立場は明確だ。攻撃陣の補強における最優先ターゲットとしてこのアルゼンチン代表を指名しているバルサへの移籍を、できるだけ早く実現させたい考えだ。

アルバレスが週明けにワールドカップ休暇から復帰した直後から、すでに大きな騒ぎとなっていた。Mundo Deportivoによると、26歳のアルバレスは月曜日にもシメオネ監督とヒル氏との話し合いを求めていたが、トレーニングセンターで2人のどちらにも会えなかったという。そのためアルバレスは「爆発」し、激怒していたと報じられており、さらにその場にいた関係者に対して、もうアトレティには出場したくないと強調していたという。最悪の場合、トレーニングボイコットに踏み切る可能性すらあるようだ。

どうしてもFCバルセロナ行きを望むアルバレス。アトレティコはリーグ開幕戦もフリアン・アルバレス抜きか？

アルバレスを巡る移籍騒動は、すでに数週間にわたって続いている。 バルセロナからの1億2000万ユーロのオファーをアトレティコは拒否したとされており、5000万ユーロに設定された契約解除金を譲らない構えだ。アルバレスとマドリードの契約は2030年まで残っている。

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今後はどうなるのか。シメオネ監督としては、水曜日にホームで行われるマラガとのリーグ開幕戦でアルバレスを起用したい考えだが、どうやらそれは実現しそうにない。TyC Sports によると、このアルゼンチン代表は精神的に出場できる状態ではないと感じており、出場の可能性を除外しているという。移籍を巡る憶測によって、アトレティコのファンから怒りの反応を受けるおそれがあるためだ。

アルバレスは2024年に移籍金7500万ユーロでマンチェスター・シティからマドリードへ加入し、アトレティコにおける最重要選手の1人となっている。昨季は公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録した。