昨日午後にリヤド・エア・メトロポリターノで行われたマドリード・ダービーは、大きな論争を巻き起こした。アトレティコはグリマルドのPKと、3試合連続ゴールとなったダビドの得点で2-1の勝利。後半アディショナルタイムのリュディガーのヘディング弾も及ばなかった。だが火種となったのは、前半におけるロメロとカンイン・リーの明白なファウルに対し、VARと主審がいずれも介入しなかった2つの場面だった。





アトレティコの反応 - 試合後の記者会見で、ジョゼ・モウリーニョは問題のファウルを写した2枚の紙を持って現れ、この試合の主審についてこう非難した。「取るに足らない試合を裁いてきた哀れな人間だ」。これに対し、アトレティコの反応は早かった。数分前、クラブは公式SNSに、プリンターがモウリーニョの顔写真とともに、「もう審判への嫌がらせはやめろ」という明確な文言が書かれた紙を印刷する動画を投稿した。





その意図 - アトレティコのソーシャルメディアチームの意図は極めて明確だ。リヤド・エア・メトロポリターノでの一戦（グリマルドが決めたPKと、元ユベントスのジョナサン・ダビドの得点で決着）が終わった後、モウリーニョは自身らしいやり方で記者会見に現れ、退場に値する可能性があった2つのファウルの写真を印刷した紙を報道陣に示した。それらは主審が処分しなかったもので、クティ・ロメロとカンイン・リーのプレーだった。「記者会見など省いてもいい。この試合のすべてはここにある」と、後半立ち上がりのディーン・ハイセン退場に激怒したレアル・マドリーの指揮官は語っていた。ユリアン・アルバレスとバルセロナの夏の移籍騒動を思い起こせば分かるように、こうしたSNSでの応酬はアトレティコにとって珍しいものではない。今回は“スペシャル・ワン”と同じテクノロジー、つまりプリンターのイメージを使い、審判団への継続的な圧力をやめるよう訴えた。