「レアル・マdrid、歴史を作り続けていることに改めて祝福を送りたい。世界中の医療関係者の100％が間違っていたことを証明してくれた」。この皮肉たっぷりのツイートで、アトレティコ・マドリードはフェデ・バルベルデをめぐる騒動に再び火をつけた。

レアル・マドリードは、ダービーの試合でカン・インスの激しいタックルを受けたウルグアイ代表MFが左足首の第3度の捻挫を負ったと発表していた。そのタックルについてレアル・マドリードは即時退場を要求していたが、公式発表からわずか17日後、同選手はチームのメンバー入りを果たした。

アトレティコ・マドリードは「バルベルデの奇跡」をからかう機会を逃さなかった。3週間が経過した今もダービーの余韻は続いており、アトレティコは、試合中にも、そして選手の医療報告が出た後にも多くの論議を呼んだあのシーンをめぐる議論を再燃させることをためらわなかった。

レアル・マドリードは、バルベルデの復帰を可能な限り長く秘密にしていたが、明日土曜日のビジャレアル戦に向けたチームのメンバーを発表するに至った。アトレティコとのダービーで負傷したレアル・マドリードのキャプテンは、最後のトレーニングに何の問題もなく参加し、インターナショナルブレイク後の初戦でジョゼ・モウリーニョ監督が起用できる状態となった。前述の医療報告が出てから17日後のことである。

負傷の詳細は、9月20日に行われたダービーにさかのぼる。レアル・マドリードはメトロポリターノ・スタジアムでこの試合を1-2で落とした。ウルグアイ代表の名手は前半にカン・インスの激しいタックルを受けたが、このシーンは、クリスティアン・ロメロによるジュード・ベリンガムへのタックルと並んで、クラブ首脳陣から審判団に対する厳しい批判を招いた。この一撃にもかかわらず、バルベルデは試合を最後までプレーし、懸念が生じたのは試合終了のホイッスルの後、負傷箇所に明らかな腫れが確認されてからだった。

クラブは彼の状態について2つの声明を発表していた。1つ目の声明では、ダービー終了直後に、選手が「左足首に強い負傷」を負ったと伝えた。その2日後、具体的には9月22日、追加検査を行った上で、クラブは「左足首の第3度の捻挫」という最終的な診断を発表し、回復期間については「継続的な評価を要する」とした。

そして今、インターナショナルブレイクを経て、バルベルデはモウリーニョのために準備が整い、起用可能な状態となった。アトレティコ・マドリードはこの機会を捉え、選手の早期回復について彼らを「祝福」し、3週間前に行われたダービーの頂上決戦をめぐる議論を再び燃え上がらせた。