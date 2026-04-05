アトレティコ、バルセロナ戦での不当な判定を証明するため過去の映像を提示

アトレティコ・マドリードは、土曜日に開催されたラ・リーガ第30節のバルセロナ戦後、ソーシャルメディア上で物議を醸した。

これは、アトレティコがメトロポリターノ・スタジアムでバルセロナに敗れた直後のことだった。ロベルト・レヴァンドフスキが決勝ゴールを決め、カタルーニャのチームはリーガ首位の座を固めたが、その試合でバルサのジェラール・マルティンが退場処分を受けなかったことに対し、「ロヒブランコス（アトレティコ・マドリードの愛称）」側から強い抗議が巻き起こった。

アトレティコ・マドリードは、X（旧Twitter）の公式アカウントで、ジェラール・マルティンのファウルの写真と、レアル・ベティス対ラージョ・バジェカーノ戦の同様のプレーの動画を添えた怒りのツイートを投稿した。





「ロヒブランコス」のアカウントはツイートで「でも、これってすでに検証済みじゃなかったの？」と問いかけ、理解不能や驚きを表す絵文字を添えた。また、審判技術委員会の公式アカウントをタグ付けし、同委員会が以前に類似したプレーについて判断を下していたことを示唆した。

このツイートには、ジェラール・マルティンによるティアゴ・アルマダへのファウルと、 第25節のレアル・ベティス対ラージョ・バジェカーノ戦で起きた別の出来事との比較が含まれていた。その際、バレンティン・ゴメスは相手の足を踏みつけたにもかかわらず退場処分を受けなかったが、審判技術委員会は後に「レビュー」の中で、ベティスの選手がレッドカードに値していたと説明した。



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