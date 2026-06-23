アトレティコ、バルセロナに「激しく」反発。「不正なクラブだ…罰は免れない！」

アトレティコ・マドリードは、バルセロナとの対立が激化しているとして、FIFAスポーツ司法機関に正式申し立てを行うことを決定した。同クラブは、2030年まで契約のあるアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスに対しバルセロナが違法交渉を行ったと主張しており、スペイン2大クラブ間の法廷闘争の始まりとなりそうだ。

クラブに近い筋によると、この決定はアルゼンチン対オーストリア戦後にアルヴァレスが突然移籍意向を表明したことで下された。 「移籍はみんなにとってベストで、僕は夢を叶えたい」と語った。バルセロナの名は出さなかったが、この発言はアトレティコに「水面下で動きがあるのでは」との疑念を抱かせた。

アトレティコは「バルセロナが支払える金額でジュリアンを獲得することはできない。彼は移籍しない。違約金5億ユーロを払うか、何も得られない」と強硬に反論した。

アトレティコは2019年のグリーズマン移籍でも事前交渉を指摘し、バルセロナとの因縁を強調した。 さらに昨夏、アスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズへの接触も「不誠実な戦略」と批判した。

情報筋は「バルセロナが過去にどう行動してきたかは明白だ。彼らは不公正なクラブだ」と指摘。ネグレイラ事件や他クラブ選手との物議を醸した取引を挙げ、「今回は、罰を免れない相手とぶつかってしまった」と語った。

情報筋によると、直近数時間でバルセロナ支持者の間で会合が開かれ、アルヴァレス発言を予測。彼らは皮肉ってこう語った。 「あとは選手が話すだけだ」と皮肉った。アトレティコ側は事前調整があったと確信し、スポーツ当局が調査・処罰すると断言した。

攻撃陣強化を狙うバルセロナと、アルゼンチン人スターを手放さないアトレティコが対立。天文学的な違約金以外には一切妥協せず、スペインサッカー界に新たな法的紛争の火種が生まれた。