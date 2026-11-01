バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、リーガ・エスパニョーラ第12節で予定されているアトレティコ・マドリードとの一戦を前に、負傷していた3人のディフェンダーの復帰を待ち望んでいる。アンドレアス・クリステンセン、エリック・ガルシア、ジュール・クンデがピッチ復帰に近づいているのだ。

この試合は首位争いにおいて大きな意味を持つ。バルセロナはアトレティコ・マドリードに勝ち点2差、レアル・マドリードに勝ち点3差をつけて首位に立っており、「メトロポリターノ」で行われる今回の一戦の結果は、首位争いの行方に影響を及ぼすこととなる。

「ラジオ・カタルーニャ」によると、3人のディフェンダーは回復プログラムの最終段階を終え、チームのメンバー入り候補となった。これは、近頃相次ぐ負傷により守備の選択肢不足に悩まされていたフリックにとって重要な後押しとなる。

クリステンセンは最初の負傷者で、「サンチェス・ピスファン」で行われたセビージャ戦で大腿四頭筋のうち大腿直筋を断裂した。負傷から1か月半を経て、このデンマーク人ディフェンダーは今週日曜日の全体練習に参加し、回復に向けて新たな一歩を踏み出した。

一方、エリック・ガルシアとジュール・クンデは、レアル・ベティスとの勝利で負傷していた。前者は右大腿直筋の筋肉系の負傷を負い、フランス人ディフェンダーは足首を捻挫した。

フリックはアトレティコ・マドリード戦を前にこの3人の回復が完了することを期待している。彼らの復帰は、今季最も難しい試合の一つにおいて、最終ラインに追加の選択肢をもたらすことになるからだ。