アトレティコ・マドリードのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOは、アルゼンチン人FWフリアン・アルバレスの移籍をめぐるバルセロナとの交渉を改めて拒否し、選手が難しい時期を過ごしていると指摘した。

ヒル・マリンの発言は、カタルーニャのクラブへの移籍希望を示したアルバレスの将来をめぐる論争が続くなかで飛び出したもので、アルバレスはロヒブランコス首脳陣から強い反対に直面している。

ヒル・マリンは木曜日夜、UEFAチャンピオンズリーグの抽選会に出席した際、「Movistar Plus Deportes」のインタビューで次のように語った。「フリアン・アルバレスはすでに悪い状態にある。彼をだまし、混乱させることを引き受けた人々がいるからだ」

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さらに彼はこう続けた。「我々はいかなる状況でもバルセロナと交渉しない。我々は偽りと倫理の欠如に嫌悪感を抱いている」

マリンは続けた。「もし（アルバレスが）アトレティコに残りたくないのであれば、我々は代役を探すだろう。しかしバルセロナは決して選択肢にならない、決して」

アトレティコは木曜日の早い時間に公式声明を発表し、そのなかでこう述べていた。「アトレティコ・マドリードの取締役会のメンバーは、フリアン・アルバレスのバルセロナへの移籍について交渉しないというクラブの決定に対し、全会一致で全面的な支持を表明した」

そして次のように付け加えた。「取締役会のメンバーは、アトレティコ・マドリードが移籍市場における通常の交渉には開かれていることを認識している。ただし、それは常に倫理的かつプロフェッショナルな形で、両クラブ間の相互の尊重を伴うものでなければならない。我々は、バルセロナがこれらの条件を守らなかったという、クラブがすでに表明した立場を全面的に支持する。したがって、フリアン・アルバレスの移籍に関して同クラブとの交渉はこれまでも行われておらず、今後も行われることはない」

首都のクラブはこう締めくくった。「アトレティコ・マドリードは、我々の選手がこの決定を理解し、これまでの2シーズンで我々のカラーのために戦ってきたのと同様に、クラブが目標を達成するのを助けるべく持てる力を尽くして最善のプレーに集中してくれると信じている」

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