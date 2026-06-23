アトレティコ・マドリードのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOは火曜日、アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスが移籍を希望したことについて「権利は譲らない」と述べ、遺憾の意を示した。また、バルセロナがクラブを尊重せず軽視していると指摘した。

アルヴァレスは前日、W杯グループステージ第2節でアルゼンチン代表がオーストリアに2-0で勝った後、「私にとって最善は移籍だ。夢を叶えたい」と語った。

2030年6月30日までの契約が残るアルゼンチン人FWの言動について、会長はスペイン通信社（EFE）に「今日、そんな発言をする日ではなかった」と語った。

さらに同会長はスポーツ紙『マルカ』に「今日はメッシとアルゼンチン代表の日で、ジュリアンの日ではなかった」と語った。

「ジュリアンには夢がある。だが私たちにも夢がある。彼はクラブの立場を理解しているはずだ。なぜなら私たちは何度も明確に伝えたからだ。アトレティコは権利を譲らない。彼は素晴らしい選手であり、私たちのチームでプレーしてくれていることを誇りに思う」と続けた。

「バルセロナは私たちを尊重していない。彼らは私たちを軽視し、弱いか愚かだと思っている。選手にもメディアにも、甚至い自分たちのサポーターにも嘘をついている」と語った。

さらに「彼らは成立しない取引を成立するかのように見せかけ、皆を騙そうとしている。バルセロナがこのような振る舞いをするのは初めてではなく、サッカー界はそれを十分に承知している。昨年もニコ・ウィリアムズとアスレティック・ビルバオに対して非常によく似たことをした」と指摘した。

アルバレスは2年前にマンチェスター・シティから加入し、2シーズンで106試合49得点を挙げている。

アルゼンチン人FWは2030年まで契約しており、クラブは売却対象ではないと強調。違約金は5億ユーロだ。