アトレティコ会長がアルバレス騒動に介入し、明確な声明を発表。

フリアン・アルバレスは先日、アトレティコ・マドリードを退団したいと表明した。バルセロナ移籍が有力視されたが、アトレティコ会長はアルゼンチン人FWの移籍騒動に終止符を打つつもりだ。

6月末、彼はクラブ首脳に退団意向を伝えたと明かし、アルゼンチン対オーストリア戦（2-0）後に「移籍が最善で、夢を叶えたい」と語った。バルサ、レアル・マドリード、PSGが強く関心を示していた。

この発言は波紋を呼んだ。ファブリツィオ・ロマーノは、バルセロナとアルバレスが個人合意に達したと伝えたが、アトレティコはバルセロナとの交渉を許可していなかった。

アトレティコは「バルセロナがジュリアンを獲得できる金額はない。売却しない」と強硬だった。

スペインメディアによると、同市ライバルのレアル・マドリードが提示した1億5000万ユーロのオファーも拒否した。2030年半ばまで続くアルバレスの契約には5億ユーロの買取り条項が設定されており、興味を示すクラブにはその金額が提示されている。

クラブの公式SNSでエンリケ・セレソ会長は強硬な姿勢を強調した。「私の意思はクラブの意思であり、アルヴァレス本人、代理人、バルサのジョアン・ラポルタ会長にも伝えている。」

「アトレティコはフリアンにとって完璧な場所であり、彼は我々にとって理想的なストライカーだ」と述べ、アルゼンチン人選手の獲得の可能性についてラポルタ会長が語った発言も耳にしていたと強調した。「我々は彼を売却するつもりはなく、1億、1億5000万、あるいは2億ユーロのオファーも受け入れるつもりはない。」







