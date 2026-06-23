アトレティコ・マドリードのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOは火曜日、アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスが移籍を希望したことについて「権利は譲らない」と述べ、遺憾の意を示した。また、バルセロナがクラブを尊重せず軽視していると指摘した。

アルヴァレスは前日、W杯グループステージ第2節でアルゼンチンがオーストリアに2-0で勝った後、「私にとって最善は移籍だ。夢を叶えたい」と語った。

2030年6月30日までの契約が残るアルゼンチン人FWの言動について、会長はスペイン通信社（EFE）に「今日、そんな発言をする日ではなかった」と語った。

さらに同会長は『マルカ』紙の取材に「今日はメッシとアルゼンチン代表の日であって、ジュリアンの日ではなかった」と語った。

「ジュリアンには夢がある。だがアトレティコにも、サポーターにも夢がある。彼は私たちの立場を理解しているはずだ。なぜなら、私たちは明確に伝えてきたからだ。アトレティコは権利を譲らない。彼は素晴らしい選手であり、私たちのチームでプレーしてくれていることを誇りに思う」と続けた。

さらに「バルセロナは私たちを尊重していない。彼らは私たちを弱く、あるいは愚かだと思っている。選手にもメディアにも、自分たちのサポーターにも嘘をついている」と語った。

さらに「彼らは成立しない取引を成立するかのように見せかけ、皆を騙そうとしている。バルセロナがこのような振る舞いをするのは初めてではなく、サッカー界はそれを十分に承知している。昨年もニコ・ウィリアムズとアスレティック・ビルバオに対して非常によく似たことをした」と続けた。

『ムンド・デポルティーボ』によると、マリン氏は契約期間中のアルヴァレスと交渉したとしてバルセロナをFIFAに申し立てる予定だと説明した。

「我々の責任はアトレティコの利益を守ることであり、保護期間中に契約選手と交渉したとしてバルセロナをFIFAに申し立てる」と続けた。

アルバレスは2年前にマンチェスター・シティから加入し、2シーズンで106試合49得点を挙げている。

アルゼンチン人FWは2030年まで契約しており、クラブは5億ユーロの違約金を提示し「売却対象ではない」と強調してきた。