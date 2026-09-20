ワンダ・メトロポリターノで行われたアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードのダービーは、前半から緊迫した雰囲気に包まれた。試合はぶつかり合いや激しい接触、強烈なタックルが目立つ展開となり、レアル・マドリードの選手たちがいくつかの判定に抗議する場面もあった。

レアル・マドリードは特に2つのタックルに抗議した。クティ・ロメロとカン・インスが犯したファウルは、より重い処分に値し得たと選手たちが見なしたためで、前半を通じて抗議が続くことになった。

前半終了間際、カン・インスが中盤でフェデリコ・バルベルデに対して背後から激しくタックルした。主審オルティス・アリアスのすぐ近くでの出来事だったが、主審はレアル・マドリードにフリーキックを与えるにとどまり、アトレティコの選手にイエローカードを提示しなかった。

テレビのリプレーでは、韓国人選手のタックルがバルベルデの足首に直接入っていたことが映し出された。バルベルデは接触の後に足をひねっており、その後レアル・マドリードの選手がこのプレーに抗議したが、主審はファウルの判定にとどめた。

このタックルは適切な処分をめぐって疑問を呼んだ。特に、その瞬間には接触の強さの程度が主審にとって完全には明確でなかったが、その後テレビのリプレーがタックルの詳細をより明らかにした。