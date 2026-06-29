アトレティコの行動が、アルバレスのバルセロナ移籍説に火を点けた。物議を醸す展開だ。

アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスが、アトレティコ・マドリードの2026-2027シーズン新ホームユニフォーム発表イベントを欠席した。このため、退団希望を表明していた彼の去就に注目が集まっている。

本人はESPNの取材に「新たな挑戦がしたいと首脳陣に伝えた。移籍が最善で、夢を叶えたい」と語った。経営陣とも将来について話し合ったが、詳細は明かさなかった。

公式発表にはアレックス・バイーナ、マルク・ポピル、マルコス・ヨレンテ、ジュリアーノ・シメオネの4選手のみが登場し、アルヴァレスは姿を見せなかった。

発表会には欠席したが、新しいウォームアップウェアには彼の愛称「クモ」をモチーフにした2004-2005年モデルを思わせるデザインが採用された。

クラブは売却を拒否し、違約金5億ユーロの支払いを要求している。 バルセロナとは交渉せず、アーセナルやパリ・サンジェルマンなど海外クラブからのオファーのみを検討する。

一方、バルセロナは依然としてアルバレスを最優先補強候補と位置づけ、1億ユーロ超の初オファーを拒否された後も、市場閉幕までに交渉を続ける構えだ。

クラブは残留を強調するが、選手本人は移籍を希望。アルヴァレスの去就は、2026年W杯後の交渉次第で今後数週間の注目テーマとなりそうだ。