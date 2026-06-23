アルゼンチン代表のセルヒオ・アグエロは、同胞ジュリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリードの危機について言及。愛称「クモ」のアルバレスがワンダ・メトロポリターノを去るのは、関係者全員にとって最善だと強調した。タンゴのレジェンドは、移籍先としてバルセロナを理想と断言。

アグエロは、今夏アトレティコを去りたいアルバレスの意思を全面支持し、そのプレースタイルならバルセロナにとって「素晴らしい補強」になると語った。

この発言は「ギガンテス」チャンネルを通じて行われ、『ムンド・デポルティーボ』が報じた。アルヴァレス（26歳）がアトレティコ退団を希望し、バルセロナで話題になった直後のことだった。 アトレティコ、マンチェスター・シティ、バルセロナでプレーしたアグエロは、アルビレスの率直な発言について「何の問題もない」と語った。

2021年末にバルセロナで現役を引退したアグエロは続けた。「クラブはコメントしないだろう。選手としては正直に話すしかない。彼はクラブと話し合い、移籍が最善だと合意した」。

さらに「もし私がクラブ側で、選手が街やチームメイト、監督と合わずに苦しんでいるなら、出口を見つけ売却するのが最善だ」と語った。

また、アルヴァレスの率直な姿勢を評価し、「1年を通して態度の悪い選手などいない。選手が居心地悪ければ、クラブは助けるべきだ」と語った。

また、アトレティコが強硬な姿勢を貫くことには「選手が不幸なら、最終的に損をするのは選手だ」と警鐘を鳴らした。

アルヴァレスの移籍先については「多くのクラブに合うが、彼のプレースタイルならバルセロナでも活躍できる。予測不能で、どのポジションでもプレーでき、攻撃力も高い」と語った。

また、アルバレスのポジションの幅広さも評価した。「フォワード、ウイング、ストライカー、攻撃的MFとどこでもできる。ケガ人が出ても頼れる選手だ」と結んだ。