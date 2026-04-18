アトレティコのスターがPK戦で敗れ、レアル・ソシエダがカップ戦制す。

レアル・ソシエダは、アトレティコ・マドリードとの接戦を制し、コパ・デル・レイで優勝した。エスタディオ・ラ・カルトゥハで行われた試合は120分を終えて2-2。PK戦を3-4で制したバスクのチームが優勝カップを手にした。クラブ史上4度目のスペインカップ制覇である。

アントワーヌ・グリーズマンにとっては特別な一戦だった。2021年にバルセロナで同タイトルを獲得した彼はスペイン departure を前に最後のコパとなった。 試合は史上最速の先制点で幕を開けた。 開始14秒、ジュリアーノ・シメオネのクリアミスをアンデル・バレネチェアがヘディングで押し込み先制。アトレティコは直ちに反撃し、アデモラ・ルックマンを中心に攻勢を強めた。

しかし18分、ペナルティエリアで体をひねったルックマンが同点弾をファーサイドへ沈め、1－1とした。その後も攻防は拮抗したが、バスク勢がやや優勢だった。

前半終了間際には、GKフアン・ムッソがグエデスへのファールでPKを献上。ミケル・オヤルサバルが沈め、1－2とした。

後半はアトレティコがボールを支配したものの、決定機は少ない。グリーズマンやルックマン、アルバレスの攻撃もGKマレロが阻んだ。ソシエダもカウンターで反撃した。

終盤はアトレティコの総力戦となり、83分、マルコス・ジョレンテとチアゴ・アルマダの連係からアルバレスが同点弾。2－2とした。

延長戦ではレアル・ソシエダが優位に立ち、ムッソはルカ・スチッチやオリ・オスカルソンのシュートを好守で止めた。アトレティコはジュリアン・アルバレスのシュートがクロスバーに弾かれるなど反撃した。

スコアは動かず、試合はPK戦へ。アトレティコはソルロートとアルバレスが失敗。ソシエダは2本目をオスカルソンが外したが、残り4本を成功させ3－4で勝利。決勝点はマリンが上隅に沈めた。