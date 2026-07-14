バルセロナは、レヴァンドフスキの退団で攻撃陣補強の最優先ターゲットであるアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレス獲得へ、数日中にアトレティコ・マドリードへより好条件のオファーを提示する。

スペイン紙「AS」によると、バルセロナは当初の1億ユーロを上回る新提案を用意し、アトレティコを交渉のテーブルにつかせたい考えだ。

月曜日に米ダラスでスペイン対フランスのW杯準決勝を観戦したバルセロナのラポルタ会長は「提示額は極めて高いが、無制限ではない」と語った。それでもクラブ経営陣は取引成立のためさらに増額する必要があると認識している。

ラポルタ会長は「アトレティコのヒル・マリン会長とは最近話したが、最初のオファーには誤解があった。それを説明して以来、進展はない」と語った。

嘲笑を招いたオファー

最初の1億ユーロに満たない提示額は、SNSでアトレティコ・マドリードのファンから嘲笑された。違約金が5億ユーロ、レアル・マドリードが1億5000万ユーロを提示していたことを考えると、 アトレティコは当初からこのオファーを拒否していた。

しかしW杯期間中、アルバレスが「全員にとって最善で、夢を叶えたい」と退団意向を表明。状況は一変し、バルセロナに道が開けた。

フリック監督は待たない

ドイツ人監督ハンス・フリックは、夏の移籍市場が閉じるまで待って最終的なチーム編成を決めることを拒否している。これは、彼がクラブで過ごした最初の2シーズンで、まだ登録されていない選手でシーズンを開始したり、ディフェンダーのイニゴ・マルティネスのように土壇場での突然の退団があったりした状況とは対照的だ。

米国に到着したラポルタ会長は「我々は誰かの後を追わない。我々のスタイルを貫く。このオファーは最終ではなく、有効期間は追って発表する。監督とスポーツディレクターが評価する選手を獲得するのが目的だ」と語った。

最終判断の時期

クラブ幹部は、7月末から8月初めを最終期限と位置づけ、この移籍が成立しなければレヴァンドフスキの代役を探す方針だ。

そのためには、まずオファー額を大幅に引き上げる必要がある。選手本人が移籍を希望し、ブルグラナ（バルセロナ）のユニフォームを着たいと公言しているだけに、アトレティコ・マドリードが交渉のテーブルに着くにはその額が必要だ。