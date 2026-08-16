アルゼンチン代表フリアン・アルバレスの去就をめぐる問題は、移籍市場最終盤の数日間で取引の構図を再び塗り替えかねない新たな展開を迎えた。アトレティコ・マドリードのこの点取り屋が、ミケル・アルテタ監督が自ら説得に乗り出したにもかかわらず、アーセナルへの移籍を拒否したのだ。これは「beIN SPORTS」のバルセロナ担当記者バセル・タバル氏が明らかにしたものである。

タバル氏によると、アトレティコ・マドリードはアルバレスのアーセナル移籍を拒まない一方で、選手本人はこの選択肢を頑なに拒んでいるという。これはマドリードのクラブを難しい立場に追い込んでおり、とりわけこのアルゼンチン人ストライカーが、自身の希望する移籍先であるバルセロナへの移籍願望を依然として崩していないためである。

今回の展開は、アルバレスとアトレティコの間で高まる問題の延長線上にある。この問題は、選手がアルゼンチン代表としてワールドカップに出場中、いわゆる「自らの夢」をかなえるためにクラブを去りたいとの意向を表明したことに端を発した。この発言は、バルセロナへの移籍願望として広く受け止められた。

アルバレスは、アトレティコの関係者や自身の将来に関わる人々と話し合ったこと、そして退団が全員にとって最善の選択肢だと考えていることを明らかにしていた。これにより、バルセロナやアーセナル、その他のクラブが獲得に関心を寄せる中、彼の争奪をめぐる広範な競争の扉が開かれた。

だが問題は選手の退団願望だけにとどまらなかった。アトレティコはバルセロナへの移籍を容易にすることを拒む姿勢を崩しておらず、とりわけ同クラブはリーガ・エスパニョーラでの直接の競合相手を強化したくないと考えている。

一方で、アルバレスのアーセナル移籍という構想は、マドリードのクラブ首脳陣にとってより受け入れやすいものと見られる。これが、アルテタが選手本人にイングランドでのプロジェクトを説得しようと試みた理由を説明している。

最近の報道によれば、アーセナルは選手がバルセロナ移籍を望んでいると承知しながらも、依然としてアルバレスに強い関心を寄せている。イングランドのクラブは、ストライカーとアトレティコの間の複雑な関係を利用して、自らに有利な形で取引をまとめようと試みてきた。

アルバレスがトレーニングに復帰したことで、アトレティコにとって状況の微妙さは増している。「アス」紙は、クラブが選手に対して謝罪しチームでの仕事に集中することを求めていると報じ、彼の将来をめぐる憶測が続いているにもかかわらず、首脳陣はバルセロナへの退団に関する交渉を開始する意向はないと強調している。

一方で、バルセロナは極めて複雑な方程式に直面している。カタルーニャのクラブはアルバレスを攻撃陣の獲得候補に据えており、選手もそのユニフォームを着ることを望んでいる。しかし取引をまとめるには、まずアトレティコの姿勢を乗り越える必要があるうえ、この取引をクラブの財政にとって重いものにしている資金面の側面もある。