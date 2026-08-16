アルゼンチン代表フリアン・アルバレスの去就をめぐる問題は、移籍市場最終盤に入って新たな進展を迎え、取引の構図を再び塗り替える可能性が浮上している。アトレティコ・マドリードのこのFWが、ミケル・アルテタ監督自らが加入を説得しようと働きかけたにもかかわらず、アーセナルへの移籍を拒否したのだ。これは「beIN SPORTS」のバルセロナ特派員バセル・タバル氏が明らかにしたものである。

タバル氏によると、アトレティコ・マドリードはアルバレスのアーセナル移籍に反対していない一方、選手本人はこの選択肢を拒否し続けており、これがマドリードのクラブを難しい立場に置いている。とりわけ、このアルゼンチン人FWは、自身の希望する移籍先であるバルセロナへの移籍願望を依然として持ち続けているためだ。

今回の進展は、アルバレスとアトレティコの間で高まりつつある問題の延長線上にある。この問題は、選手がアルゼンチン代表としてワールドカップに参加した際、「夢」と表現したものを実現するためにクラブを去りたいという意向を表明したことから始まった。この発言は、バルセロナへの移籍願望として広く受け止められた。

アルバレスは、アトレティコの首脳陣や自身の将来に関わる人々と話し合ったこと、そして退団が全員にとって最善の選択肢だと考えていることを説明していた。これにより、バルセロナやアーセナル、その他のクラブが獲得に関心を示す中、彼の争奪戦への扉が大きく開かれることとなった。

しかし問題は選手の退団願望だけにとどまらない。アトレティコは、バルセロナへの移籍を容易にすることを拒否する姿勢を崩していない。特に、同クラブはスペインリーグで自らの直接的なライバルを強化したくないためである。

一方で、アルバレスのアーセナル移籍という案は、マドリードのクラブの経営陣にとってはより受け入れやすいものと見られており、これがアルテタが選手本人にイングランドでのプロジェクトを説得しようとした理由を説明している。

最近の報道によると、アーセナルは、選手がバルセロナへの移籍を望んでいることを承知していながらも、依然としてアルバレスに強い関心を示している。一方でこのイングランドのクラブは、FWとアトレティコの間の複雑な関係を利用し、自らに有利な形で取引をまとめようとした。

アルバレスがトレーニングに復帰したことで、アトレティコにとって状況はより一層デリケートさを増している。「アス」紙によれば、クラブは選手に謝罪とチームでの仕事への集中を期待しており、将来に関する憶測が続いているものの、経営陣がバルセロナへの退団に関する交渉を開始する意向はないと強調している。

一方、バルセロナは極めて複雑な方程式に直面している。このカタルーニャのクラブはアルバレスを攻撃陣の獲得候補に挙げており、選手本人もそのユニフォームを着ることを望んでいる。しかし取引を成立させるには、まずアトレティコの姿勢を乗り越える必要があるうえ、クラブの財政にとって重い負担となる金銭面の問題もある。