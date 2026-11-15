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モロッコ代表前監督のワリド・レグラギ氏の名が、再び指揮官候補として浮上した。カタールサッカー協会がカタール代表の次の段階における指揮を託す候補として検討対象に加えたもので、スペイン人のフレン・ロペテギ氏とカタール代表との今後をめぐる不透明感が漂うなかでのことだ。

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モロッコのメディア「ル・シト・アンフォ・スポール」が明らかにしたところによると、カタールサッカー協会はレグラギを同職の後任候補リストに名を連ねており、彼との契約への関心が高まっている兆候がうかがえる。ただし、正式な交渉の存在や両者間の合意成立については発表されていない。

このタイミングでモロッコ人指揮官の名前が浮上したのは、ロペテギの退任が近づいていることと時を同じくしている。その背景にはカタール代表の期待に見合わない成績があり、これが協会に対し、テクニカルスタッフのトップを変更する事態を見越して代替案を検討させる要因となった。

モロッコの情報筋は、カタールサッカー協会関係者がレグラギを代表を率いるにふさわしい選択肢と見ていると指摘した。これはモロッコ代表での経験と、指揮を執った期間に残した成績に基づくもので、彼はモロッコ代表を2022年ワールドカップで歴史的な偉業へと導くことに成功した。

レグラギはモロッコ代表をカタール・ワールドカップのベスト4に導き、同大会史上この段階に到達した初のアラブおよびアフリカの代表チームとなった。この偉業は指導者としての存在感を高め、監督市場における彼の評価を押し上げた。

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レグラギとカタールサッカーとのつながりは、ワールドカップへの参加にとどまらない。彼は以前、アル・ドゥハイルの指揮を執った際にカタールリーグで働いた経験があり、この経験は同国における競争の性質やサッカー環境に関する知見を彼に与えた。これは、彼への関心が高まった場合に協会の計算において付加的な要素となり得る。

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また、レグラギはカタールの著名な人物と関係を持っており、協会が候補の一人として彼の名前を検討する段階から正式な接触の扉を開く段階へと移行することを決めた場合、両者間の意思疎通を円滑にすることに寄与する可能性がある。

とはいえ、この動きは依然として候補者選定とメディアによる憶測の枠内にある。カタールサッカー協会からは次期監督の人物に関する正式な発表は出ておらず、ロペテギの退任も最終的に確定していない。

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こうして、レグラギの将来は複数の可能性に開かれたままとなっており、カタールサッカー協会が現在のテクニカルスタッフに対してどのような立場を取るのか、そして次の段階で代表を率いる監督としてモロッコ人指揮官を選ぶのかどうかが明らかになるのを待つ状況となっている。