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ACミランに、土曜日のインテルとの重要なデルビー・デッラ・マドンニーナを前に、負傷者3人の復帰という大きな朗報が届いた。週半ばのボローニャ戦で失意の敗北を喫した後、アドリアン・ラビオ、マリオ・ヒラ、ディエゴ・モレイラがいずれも全体練習に復帰。クラブにとって大きな救いとなった。

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ミランに朗報、負傷者3選手が練習復帰

『ガゼッタ』によると、ミランは今週末に控えるインテルとの注目のダービーを前に、負傷者3選手の復帰という大きな朗報を得た。ヒラ、ラビオ、モレイラがそろって全体練習に復帰した。

守備と中盤を担う3選手は木曜日、チームのほかの選手とともに練習の全メニューをこなした。国内リーグでの不本意な結果から立て直しを図るチームにとって、試合前の復帰は待望の追い風となる。

ラビオが予想外の早期復帰

木曜朝、入念な検査を経て、クラブは医療スタッフから非常に前向きな報告を受けた。練習場で最も驚きをもって受け止められたのは、ラビオの予想を上回る早さでの復帰だ。

フランス代表のラビオは、インテルとの次戦には出場できないとの見方が広がっていた。しかし、直近の練習に全メニュー参加したことは、チームにとって予想外の朗報となった。現時点で、インテル戦への出場は十分に可能とみられる。

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サン・シーロでの敗戦を乗り越えられるか

復帰した3選手の不在は、ミランにとって強い不満の残る週半ばのセリエAの試合で痛手となった。チームは水曜夜、サン・シーロでボローニャに2-4で大敗した。

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この痛い敗戦では、現在の先発メンバーが抱えるフィジカル面と戦術面の弱点がいくつも浮き彫りになった。ヒラ、ラビオ、モレイラが起用可能になれば、同じ街の宿敵との対戦に向けて選手起用の選択肢が増える。チームはボローニャ戦の敗戦を振り払いたいところだ。

インテルとの大一番を前に明暗

トップチームの3選手が復帰したことは大きなプラスだが、ミランは土曜日のデルビー・デッラ・マドンニーナを前に、依然として選手起用に関する大きな悩みをいくつも抱えている。負傷者はなお多い。

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フィカヨ・トモリは、ボローニャとの激しい一戦で新たな負傷を負い、今日さらなる検査を受ける必要がある。欠場する可能性があり、週末に向けて守備面での大きな懸念となっている。一方、ほかにも主力選手数人がこの大一番を確実に欠場する。アレクシス・サレマーカーズ、ルベン・ロフタス＝チーク、サミュエル・チュクウェゼ、マッテオ・ガッビアは、重要なインテル戦の欠場が正式に決まっている。